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汪在姐懷裡變「食物偵測雷達」　小眼神隨店員緩速轉動：想吃～

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▲汪在姐懷裡變「食物偵測雷達」　小眼神隨店員緩速轉動：想吃～。（圖／可成友人罩）

▲可成水汪汪的眼睛緊緊跟隨店員一舉一動。（圖／可成友人罩）

寵物小組／綜合報導

這樣裝可愛太犯規了吧！高雄米克斯汪「可成」日前和家人一起到餐廳用餐，沒想到牠在姐姐懷中變身「食物雷達」，目光緊緊隨著店員上菜的身影左右轉動，可愛模樣讓網友們看了笑說，「這眼神誰受得了啊！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

姐姐在臉書粉絲專頁「可成友人罩」上寫道，因為擔心餐點還沒送完，可成的口水就滴滿桌子，所以用手臂把牠的頭圈住，沒想到可成的眼睛就這樣跟著店員的手動來動去，「可愛到想把整桌東西都給牠吃。」當然，也只是說說而已，畢竟人類的食物幾乎都有調味，對狗狗來說並不是健康的選擇。

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▲汪在姐懷裡變「食物偵測雷達」　小眼神隨店員緩速轉動：想吃～。（圖／可成友人罩）

▲這渴望的表情讓人難以拒絕啊！（圖／可成友人罩）

網友們看了影片後，紛紛留言，「可成像是會緩速轉動的監視器鏡頭」、「可成是食物小雷達」、「像實境攝影機耶～自動追蹤！」、「可成也太可愛了」、「可成那個眼神讓人無法不愛牠」、「最有人性的機器狗～哈哈」、「可成的眼神似乎在說怎麼好料都沒牠的份」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

※寵物雲提醒您：狗狗吃太鹹、太油都會影響身體健康，因此最好不要餵牠們吃經過調味的人類食物哦！此外，狗狗若吃到含有巧克力、咖啡因的食物，或人們吃剩的雞骨頭，嚴重可能造成生命危險，一定要小心哦～

關鍵字： 可成友人罩米克斯

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