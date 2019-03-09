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萌鬆獅坐「手工盪鞦韆」　阿公寵溺搖搖幸福同框金孫

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▲鬆獅金孫盪鞦韆，阿公輕搖。（圖／臉書粉專「湯圓與阿公的生活流水帳」授權提供）

▲汪：我有阿公幫我搖搖！（圖／臉書粉專「湯圓與阿公的生活流水帳」授權提供，下同）

實習記者陳靜／採訪報導

「J丟係哇ㄟ金孫啦！」高雄明禮里里長伯有個鬆獅寶貝孫「湯圓」，這天阿公帶著毛孩一起到里內巡迴拜年，正好看見里民家門前有個手工盪鞦韆，於是便讓湯圓坐進去玩玩，阿公輕輕地幫毛孩搖了搖鞦韆，看到金孫一臉滿足的表情後，忍不住對著鏡頭露出幸福洋溢的表情，祖孫同框的畫面超溫馨！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

湯圓就像是個小里長一樣，總是跟著阿公到處巡視，附近的里民也都很喜歡乖巧的牠，因此這天湯圓和里長伯經過里民家時，對方也大方地借出盪鞦韆讓汪汪乘坐，9歲的湯圓仍然像個小朋友一樣，和阿公出門散步時，只要看到搖椅或安全的遊樂設施，也都會親自上去體驗一番。

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▲鬆獅金孫盪鞦韆，阿公輕搖。（圖／臉書粉專「湯圓與阿公的生活流水帳」授權提供）

▲疼孫的阿孫會讓金孫體驗各種不同的設施。

▲鬆獅金孫盪鞦韆，阿公輕搖。（圖／臉書粉專「湯圓與阿公的生活流水帳」授權提供）

▲雖然湯圓已經25公斤，但阿公仍天天寵溺抱著。

其實當初阿公是最反對養狗的人，湯圓一來到家裡後，不但被限制行動，甚至常常被嫌吵雜髒亂，直到某年湯圓生了一場重病，阿公才漸漸發現毛孩其實非常乖巧聽話，也慢慢習慣了每天與毛孩生活在一起。現在的阿公不僅每天都會帶金孫出門6至8次，也常常給零食獎勵，讓湯圓變成一個超級阿公寶，時時刻刻都只想黏著最愛的阿公。

影片上傳至臉書社團「有點毛毛的」後，網友看了都被萌翻表示，「怎麼這麼可愛啊，阿公的金孫捏」、「瞧瞧孩子開心的樣子好可愛」、「阿公很疼喔！」、「有阿公的小孩最幸福」、「金孫無誤」、「好幸福的湯圓」、「好有愛哦」、「五告蘇胡」、「阿孫可能在想阿公怎麼愈盪愈高啊，是不是要謀孫害命啊」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲鬆獅金孫盪鞦韆，阿公輕搖。（圖／臉書粉專「湯圓與阿公的生活流水帳」授權提供）

▲湯圓：偶最愛阿公惹～～～

▲鬆獅金孫盪鞦韆，阿公輕搖。（圖／臉書粉專「湯圓與阿公的生活流水帳」授權提供）

▲汪：阿公趕快回家，金孫想你了！

▼影片為臉書粉專「湯圓與阿公的生活流水帳」授權提供

▼更多精采影音

關鍵字： 鬆獅犬盪鞦韆阿公金孫

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哈士奇尊嚴盡失　被小狗當坐墊無奈眼神死

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