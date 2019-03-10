ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

衣服黏一半...「怪癖黑貴賓」跑來開肚肚：這邊也要嚕～

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲衣服黏一半...「怪癖黑貴賓」跑來開肚肚：這邊也要嚕～（圖／網友Zih Chi Chen提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。） 

▲Q比：媽媽～這邊也要嚕～（圖／網友Zih Chi Chen提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

寵物小組／綜合報導

有誰家的毛孩也有獨一無二的怪癖嗎？彰化市飼主Zih Chi Chen飼養的黑貴賓「Q比」很可愛，每次看到媽媽用滾輪在黏衣服，必定咚咚咚地跑過來撒嬌，接著打開肚肚，暗示媽媽快來嚕肚子！超萌的怪癖行徑被媽媽錄下，分享到《有點毛毛的》社團。

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

請繼續往下閱讀...

從影片中可見，Q比兩手舉高高，肚子大開，用好可憐的眼神看媽媽。媽媽無奈寶貝的怪癖又發作了，只好拿起滾輪輕輕在肚子嚕幾下，沒想到手手一停止，Q比還拼命揮手拜託，求媽媽再滾一次。

媽媽笑說，「之前只是拿滾輪隨手一滾，沒想到牠就愛上了！一開始還怕怕的，後來看到我在黏衣服，就會馬上來。」；同時也提到，Q比是一隻撒嬌魔狗，心中有排名，會看時機選擇利用誰！

▲衣服黏一半...「怪癖黑貴賓」跑來開肚肚：這邊也要嚕～（圖／網友Zih Chi Chen提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲一隻愛撒嬌又現實的狗兒。

媽媽說，「Q比很現實，我在家就一直黏我，但我不在家就黏奶奶，奶奶不在就找爺爺，她自己有排名。」除了愛撒嬌外，Q比還是一隻超會收服別人的狗狗。「之前帶牠回家，奶奶一直唸、一直說『養狗很麻煩什麼的』，到現在竟然像在抱孫一樣，帶牠去散步、給牠摸摸，還怕牠吃不飽、穿不暖，我現在地位比牠低XD。」

媽媽將Q比討嚕短片PO至寵物社團後，吸引2000多人按讚，網友看完紛紛在底下留言，「怎麼那麼可愛」、「這是滾輪式按摩」、「好可愛唷」、「哈哈好可愛，還會拜託拜託」、「太可愛了，還會要求繼續」。

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

▲衣服黏一半...「怪癖黑貴賓」跑來開肚肚：這邊也要嚕～（圖／網友Zih Chi Chen提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Q比超喜歡用滾輪來按摩。

 

更多精采影片：

關鍵字： 黑貴賓撒嬌滾輪

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

吃飯還要防守同伴突襲 網笑翻：從小就知道架拐子

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

才出門一下下...家裡變戰場！媽：難道在報復昨天剪..

影／講不聽！市場浪貓愛睡路中央　菜販無奈放「搞笑字..

屁孩不見了！找半天發現牠「隱身地毯」　網萌翻：再養..

萌汪「尿滿尿好」8片墊子！一臉驕傲　網友笑：在擺陣..

大黑狗衝出「咬爆瑪爾頭」重摔牆面！婦人牽牠快步離開

神奇鑰匙召喚術！2樓陽台「紗門自己開」...網嚇歪..

別再靠近啦！黑柴妞遭爸「出手壁咚」　眼神飄移超無奈

抱怨媽媽太晚回家！搞威柴「斜眼瞪人」碎念　網萌暈：..

救救我孩子！狗寶寶遭刺2洞痛到哭叫　媽媽著急悲鳴求..

死鷹身上的黑盒子揭密！一天可飛越整個台灣　卻刻意避..

真實版鱷魚桌遊！觸碰牙齒機關　「蛀蟲貓」衝出咬人：..

頑皮柴翻廁所垃圾桶撒滿地　見姐回家...躲神桌狂抖..

火車上吃肉包！遭隔壁柴柴逼視 見最後一口下肚「笑容..

貓砂當把費！貪吃基拉出綠色大便 裝無辜「邊走邊放屁..

摸我不是牠！薩摩耶激動討摸　喵皇被阻傻眼貓咪：搶屁..

主人吸附力超強討「愛的抱抱」柴柴無奈甩不開只好一招..

癱貓在停車場流浪...遇媽獲新生　駕輪椅狂衝！最愛..

小黑狗後肢癱瘓受困爛泥黑水溝　徐文良心酸嘆：當流浪..

西裝柴想討摸卻發現「手太短」　空揮被忽視好尷尬：我..

雞婆柴看別人家的汪不聽話　硬牽走「帶回家管教」爸傻..

衣服黏一半...「怪癖黑貴賓」跑來開肚肚：這邊也要..

中途小幫手！奶貓酷愛「聖上牌」逗喵棒　撲空跺腳狂跳

15歲奶奶柴「回歸寶寶期」　臉埋媽懷裡...縮成球..

惡搞爸戴頭套扮「汪星人」　柯基嚇到精神出走：賣鬧喔

影／短腿法鬥想偷吃　歪頭趴餐桌伸舌49次：舔空氣成..

拆家比二哈殘暴！沙發碎屑堆拉出「炸毛生物」　戰鬥民..

凌晨1點半肚子餓...臘腸叼鐵腕秒變蒙面俠　快步奔..

家有「活力狗」最適合春天陪野餐！安全5tips讓寶..

男童牽台灣獼猴逛大街！童母：朋友送的「太可愛就收下..

奴才忘帶鑰匙遭鎖門外　轉頭見聖上鄙視眼波：戶口名簿..

隋棠兒子近照曝光！2個月大Olie「暴風成長」網看..

大灣區是港年輕人需求　霍啟剛提「三大方向」鼓勵深化..

藍綠退散政客滾蛋！憤怒男蛋洗謝龍介總部　加碼噴漆郭..

疑超車不慎！國1北上121K巴士、轎車6車連環撞　..

小資想零股致富靠「績優金融股」 達人教你挑選關鍵3..

洗選蛋v.s散裝蛋哪個好？挑選技巧曝...「10道..

16萬元婚紗照案外案！　台南「5000包攝影+彩妝..

Sandy爆吳宗憲愛亂講話　收粉絲留言：警告妳爸！

談世貿組織改革　陸商務部長鐘山提「三原則」、「五主..

「大熊貓國家公園」加碼文創園區　人大代表侯蓉：將立..

寵物動物熱門新聞

奶狗遭刺痛到哭叫　媽媽跟著悲鳴

死鷹黑盒子揭密！刻意避飛一個地..

撿到小狗　他趕上班丟包動物之家

柴犬聽關鍵字崩潰到用菸酒嗓抗議

太可愛不忍拒絕　男童遛台灣獼猴..

新物種殺人鯨　在世界盡頭找到了

芭蕾舞姿打嗑睡　喵皇睜眼露殺氣

她見家被拆驚呼　二哈忽略還在忙

柯基or月月？　萌汪一跳起洩解..

4個撒嬌動作看貓咪暗示親密接觸..

阿金雨天散步被綁成「鳳眼肉包」

等主人化妝出門　二哈等到眼神死

怕被放生！　柴「顧門」堵好堵滿

火車上吃肉包　隔壁笑容逐漸母湯

讀者迴響

熱門新聞

奶狗遭刺痛到哭叫　媽媽跟著悲鳴

死鷹黑盒子揭密！刻意避飛一個地..

撿到小狗　他趕上班丟包動物之家

柴犬聽關鍵字崩潰到用菸酒嗓抗議

太可愛不忍拒絕　男童遛台灣獼猴..

新物種殺人鯨　在世界盡頭找到了

芭蕾舞姿打嗑睡　喵皇睜眼露殺氣

她見家被拆驚呼　二哈忽略還在忙

柯基or月月？　萌汪一跳起洩解..

4個撒嬌動作看貓咪暗示親密接觸..

阿金雨天散步被綁成「鳳眼肉包」

等主人化妝出門　二哈等到眼神死

怕被放生！　柴「顧門」堵好堵滿

火車上吃肉包　隔壁笑容逐漸母湯

拆家比二哈殘暴　她從破沙發拉出..

最新影片

更多

真實版鱷魚桌遊！觸碰牙齒機關　「蛀蟲貓」衝出咬人：抓到啦～

頑皮柴翻廁所垃圾桶撒滿地　見姐回家...躲神桌狂抖秒露餡

火車上吃肉包！遭隔壁柴柴逼視 見最後一口下肚「笑容逐漸母湯」

貓砂當把費！貪吃基拉出綠色大便 裝無辜「邊走邊放屁」媽：快氣暈

摸我不是牠！薩摩耶激動討摸　喵皇被阻傻眼貓咪：搶屁！

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面