衣服黏一半...「怪癖黑貴賓」跑來開肚肚：這邊也要嚕～

▲Q比：媽媽～這邊也要嚕～（圖／網友Zih Chi Chen提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）



寵物小組／綜合報導

有誰家的毛孩也有獨一無二的怪癖嗎？彰化市飼主Zih Chi Chen飼養的黑貴賓「Q比」很可愛，每次看到媽媽用滾輪在黏衣服，必定咚咚咚地跑過來撒嬌，接著打開肚肚，暗示媽媽快來嚕肚子！超萌的怪癖行徑被媽媽錄下，分享到《有點毛毛的》社團。

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從影片中可見，Q比兩手舉高高，肚子大開，用好可憐的眼神看媽媽。媽媽無奈寶貝的怪癖又發作了，只好拿起滾輪輕輕在肚子嚕幾下，沒想到手手一停止，Q比還拼命揮手拜託，求媽媽再滾一次。

媽媽笑說，「之前只是拿滾輪隨手一滾，沒想到牠就愛上了！一開始還怕怕的，後來看到我在黏衣服，就會馬上來。」；同時也提到，Q比是一隻撒嬌魔狗，心中有排名，會看時機選擇利用誰！

▲一隻愛撒嬌又現實的狗兒。



媽媽說，「Q比很現實，我在家就一直黏我，但我不在家就黏奶奶，奶奶不在就找爺爺，她自己有排名。」除了愛撒嬌外，Q比還是一隻超會收服別人的狗狗。「之前帶牠回家，奶奶一直唸、一直說『養狗很麻煩什麼的』，到現在竟然像在抱孫一樣，帶牠去散步、給牠摸摸，還怕牠吃不飽、穿不暖，我現在地位比牠低XD。」

媽媽將Q比討嚕短片PO至寵物社團後，吸引2000多人按讚，網友看完紛紛在底下留言，「怎麼那麼可愛」、「這是滾輪式按摩」、「好可愛唷」、「哈哈好可愛，還會拜託拜託」、「太可愛了，還會要求繼續」。

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▲Q比超喜歡用滾輪來按摩。

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