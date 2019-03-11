311震後帶出1400隻貓狗！　中谷百里隔8年重逢「獲救柴柴」淚崩

▲中谷百里與金太重逢淚崩。（圖／翻攝自「犬猫みなしご救援隊」BLOG，下同）

寵物小組／綜合報導

日本311地震後，居民們被迫疏散，搬離殘破不堪的家園，卻在災區內留下許多寵物。中谷百里組織「貓狗孤兒救援隊（犬猫みなしご救援隊）」，從廣島出發到福島，拯救核電廠方圓30公里內的小動物們，並且協助後續照顧，近8年來已經累積大約1400多隻，近日她與當年帶出的柴柴「金太」重逢，看見汪汪現在幸福的模樣，忍不住淚崩。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲金太獲救時看起來非常害怕。

中谷百里接受《中日新聞》採訪時，重新想起這段故事。2011年5月，她在福島第一核電廠以南20公里的楢葉町，遇見帶著紅色項圈的金太，「很多貓狗相依為命，默默地在了無生氣的小鎮努力存活著。」她形容當時四周一片寂靜，又黑又暗，汪汪看見人類，顯得非常害怕，「但卻又露出堅定的眼神，好像在表明保護同伴的決心。」

中谷百里擔心炎炎夏日即將到來，狗狗在野外會過得更辛苦，便積極展開救援行動，每天都嘗試用食物誘捕金太，幸好最後終於成功，「雖然欺騙是一件糟糕的事，但我一定要把牠帶走。」柴柴獲救、休息一陣子後，輾轉被一對住在長野縣下諏訪町的夫妻收養，她則繼續致力尋找仍在災區徘徊的動物們。

▲中谷百里看見金太幸福的模樣，忍不住哭了。

時隔將近8年，柴柴已經擺脫害怕、畏縮，變成毛髮漂亮又活潑的孩子。中谷百里一見到當年救援的汪汪，激動得掉下感動的淚水，一邊抱著牠，一邊喃喃地說，「你還活著呢！」認養人夫妻每天晚上都和狗狗一起上床睡覺，每月也會送牠去寵物店做美容，「自從金太來了以後，我們家裡就不斷地發生好事呢！」

▲金太每天晚上都和爸媽一起睡覺，身上還穿著可愛的毛衣。

中谷百里感慨地說，儘管已經過了8年，一切卻彷彿昨天一樣歷歷在目，她也提到，救援工作非常困難，尤其當看見小動物們回天乏術時，更是令人心碎，「但是，只要看見找到新家、重新抓住幸福的孩子，就是我們最大的動力。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲中谷百里說，看見小動物們重拾幸福，就是救援隊最大的動力。

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