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壽山動物園將爭取經費迎接貓熊　盼進一步讓民眾關心本土動物

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▲▼熊貓團團 圓仔。（圖／記者屠惠剛攝）

▲貓熊團團。（圖／記者屠惠剛攝）

寵物小組／採訪報導

高雄市有望從大陸重慶迎來貓熊「雄雄」、「融融」入住壽山動物園，消息一出立刻引起廣大討論，也有不少人質疑「養得起嗎？」，壽山動物園方出面回應，目前會先成立貓熊小組，極力爭取議會支持，盼能提高園區經費，讓動物生活品質都能上升，也希望能透過貓熊保育計畫，讓民眾瞭解保育知識，進而關心台灣本土的動物。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

壽山動物園主任莊絢智接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，目前會先組成貓熊小組準備相關報告，希望能獲得議會的支持，才能推展接下來迎接貓熊的後續工作。除此之外，莊絢智也提到，期盼貓熊的展出不只為動物園帶來更多人潮，而是讓民眾們瞭解「保育」知識，進而外擴到關心本土動物，達到教育的效果。

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▲▼大熊貓團團。（圖／記者屠惠剛攝）

▲貓熊伙食費驚人。（圖／記者屠惠剛攝）

照養貓熊並非易事，光是食物花費一年就要上看百萬，每隻貓熊一天要吃大約15KG的竹子。對此，莊絢智則表示，如果有榮幸可以迎來一對貓熊，伙食方面會走採購程序，向能穩定配合的廠商購買竹子，以供動物使用。貓熊的居住空間也相當講究，貓熊小組會參考各國展場的設計，尤其會以泰國、新加坡以及台北市立動物園的展示場做為考量，挑選適合高雄環境的方案來建造。

高雄壽山動物園（圖／翻攝自壽山動物園）

▲高雄壽山動物園。（圖／翻攝自壽山動物園官網）

此外，壽山動物園目前也有足夠的空間，無論是園區外尚未開發的用地，亦或是園區內都有地方可以新建貓熊館，不過還需有企業合作贊助，才能順利完成。照養的部分，貓熊小組則預計會派人到國外的動物園，除了學照顧貓熊的方式，也參考其他動物的生活，以利提升園內整體益處。

針對此事，台北市立動物園發言人曹先紹也表示，一直和壽山動物園保持合作關係，若是對方有提出照養的需求，絕不會藏私。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▼台北市立動物園發言人曹先紹接受訪問。

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關鍵字： 貓熊大熊貓壽山動物園台北市立動物園

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