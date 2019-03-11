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養貓熊「年花7千萬」　呂秋遠嘆：石虎、台灣黑熊呢？

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▲▼台北市立動物園大貓熊團團。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北市立動物園大貓熊團團。（圖／記者湯興漢攝）

寵物小組／綜合報導

高雄市政府昨日（10日）宣布，即將從重慶迎來2隻貓熊「融融」、「雄雄」進駐壽山動物園，可望帶來龐大商機，也引起熱烈討論。律師呂秋遠則在臉書上表示「反對動物外交」，除了擔憂1年將近7千萬的照顧成本太過沉重，也為石虎、穿山甲等物種打抱不平，「真心愛貓熊，請不要讓牠們遠離棲地，並且多關心台灣的本土動物。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

呂秋遠提到，現今的動物園逐漸改變，已經從滿足人類觀看慾望，轉型為帶有保育動物、教育民眾功能的機構，但將動物帶離棲息地，囚禁在陌生的地方，仍然非常殘忍。除此之外，他也援引馬來西亞的前例，擔憂園方是否能夠承受巨大壓力，「根據報載，壽山動物園整年預算才3千7百萬、門票收入僅1千8百萬，姑且不論建館費用將近1億，一對貓熊1年就要花上將近7千萬。」

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▲▼台北市立動物園大貓熊團團。（圖／記者湯興漢攝）

▲呂秋遠指出，照顧1對貓熊1年大約需要花費7千萬元。（圖／記者湯興漢攝）

呂秋遠也指出，高雄市民花費3千7百萬照顧650隻動物，卻要用7千萬照顧一對貓熊，思維與算盤似乎說不通，「台灣人對於自己的石虎，寧願蓋汽車廠、開道路毀滅牠們的棲地、對於自己的黑熊，也不願意投入更多經費保護，然後卻花上大筆金錢願意資助貓熊的保育照顧，這不是很奇怪嗎？」

呂秋遠感嘆，人類為了滿足私慾，卻讓動物們離鄉背井，活在「楚門的世界」中，是他反對「動物外交」的原因，也憂心貓熊帶來的教育意義與商機，是否只會短暫引起排隊的狂熱與觀賞的娛樂，「我們的民間與政府還能做些什麼？把台灣黑熊拿來當作LOGO？這應該只是消費黑熊而已。」他也呼籲大家多多關心原生在這塊土地上的生命，「石虎、黑熊、穿山甲、綠蠵龜等族繁不及備載的野生台灣本土住民感謝你。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

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關鍵字： 呂秋遠貓熊石虎台灣黑熊動物園重慶高雄壽山動物園

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