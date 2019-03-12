ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

寶寶剃頭1周浮出清晰「貓掌印」　媽笑：聖上欽點的奴才

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

寶寶長出貓掌頭。（圖／網友Queena Hsiao授權提供，請勿任意翻攝）

▲Ethan的貓掌髮型維持了2、3個月。（圖／網友Queena Hsiao授權提供，請勿任意翻攝）

記者李依融／採訪報導

貓奴Queena Hsiao叮嚀過世愛貓比比帶胎記投胎當小孩，事實上她和貓咪的神奇緣分不僅如此，大兒子Ethan出生24天剃頭後，長出的頭髮竟然浮現「貓掌」形狀，還維持了2、3個月之久。Queena Hsiao說，現在6歲的Ethan已經是個不折不扣的「貓奴」，肯定是貓咪欽點的「鏟屎官」。

Queena Hsiao的大兒子出生後24天剃頭髮，過了一星期阿嬤就發現新長出來的頭髮樣子很奇怪，「後來大家一看，根本就是貓掌呀！」由於Queena Hsiao經常中途救援貓咪，家人都說，「媽媽愛貓也常救貓，生出一個貓奴小孩也不意外。」事實上當時她心裡暗想，會不會是高中畢業時養的第一隻貓咪Q比投胎來當小孩了？

請繼續往下閱讀...

寶寶長出貓掌頭。（圖／網友Queena Hsiao授權提供，請勿任意翻攝）

▲隨著頭髮變長，貓掌形狀更明顯。（圖／網友Queena Hsiao授權提供，請勿任意翻攝）

Queena Hsiao提到，高中畢業時遇到賣不出去的貓咪，店家認為大貓更難出售，於是讓她補貼飼料錢將貓咪帶回家，「不過Q比只陪我3年多，在大年初一因為心臟病猝死。」當時她抱著Q比衝去很多間獸醫院敲門、打電話，找不容易找到獸醫願意初一出診，但Q比其實已經離開了，「那時候我也哭得好慘，一直叫牠以後要投胎當我小孩。」

Queena Hsiao第一胎生了男孩，又碰巧長出「貓掌頭髮」，「那時候我就覺得就算不是貓投胎，這孩子應該也註定是貓奴了！」然而小奴才一開始可不被家裡的貓咪接納，白貓「小王子」一天到晚在Ethan的玩具上尿尿，讓爸爸媽媽很頭痛，隨著Ethan漸漸長大，貓奴屬性也更明顯，不管做什麼都要跟貓咪膩在一起，而小王子也懂得和這位人類弟弟分享爸媽的愛了。

寶寶長出貓掌頭。（圖／網友Queena Hsiao授權提供，請勿任意翻攝）

▲▼Ethan從小自帶貓奴屬性，很喜歡跟主子膩在一起。（圖／網友Queena Hsiao授權提供，請勿任意翻攝）

寶寶長出貓掌頭。（圖／網友Queena Hsiao授權提供，請勿任意翻攝）

Queena Hsiao表示，現在6歲的Ethan已經會幫忙餵飼料、換水、鏟屎，「有潔癖的他嫌弟弟的便便很噁心，每次都跑超遠，但該幫小王子鏟屎的時候就很甘願去清貓砂，還說弟弟的便便比較臭。」有一次Ethan跟爸爸吵架，要爸爸離開房間，爸爸便揪小王子「我們走！」，沒想到Ethan馬上阻止，還義正嚴辭地說，「小王子可以留下來，因為牠是我的寵物！」媽媽在一旁聽到又無奈又好笑。

寶寶長出貓掌頭。（圖／網友Queena Hsiao授權提供，請勿任意翻攝）

▲▼現在6歲的Ethan會主動餵貓、換水、鏟屎。（圖／網友Queena Hsiao授權提供，請勿任意翻攝）

寶寶長出貓掌頭。（圖／網友Queena Hsiao授權提供，請勿任意翻攝）

Ethan看到寶寶時的「貓掌頭」，還以為是媽媽帶他去做造型，Queena Hsiao跟他解釋，「因為媽媽懷孕的時候貓咪會踩在肚子上，所以可能是貓咪幫你蓋印章喔！」這位小貓奴便很開心地相信了。

Queena Hsiao曾將照片分享在貓咪社團「貓咪也瘋狂」，當時許多網友紛紛驚嘆，「神選的貓奴認證！」、「真是酷斃了耶！」、「真的是貓咪欽點的」，也有不少人想像著貓咪摸頭認證的畫面，覺得超級可愛。Queena Hsiao也笑說，「其實這不是貓的報恩，而是讓我繼續當貓奴！」畢竟每天都要幫孩子把屎把尿、餵飯、讓寶貝保持開心，即使是這樣她還是甘之如飴，因為神奇的緣分得來不易。

►延伸閱讀：和臨終老貓約定「當我小孩」　二寶剃頭師傅喊「哇！」她秒落淚

▼Ethan3歲時曾告訴媽媽，過世的老貓比比會來當Baby，沒想到真的有了二寶。（圖／網友Queena Hsiao授權提供，請勿任意翻攝）

寶寶長出貓掌頭。（圖／網友Queena Hsiao授權提供，請勿任意翻攝）

關鍵字： 貓掌投胎貓奴小孩與貓

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

摸我不是牠！薩摩耶激動討摸　喵皇被阻傻眼貓咪：搶屁！

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

美容院虎斑喵店長「強制趴大腿」　落難浪浪變招財貓

諧星汪再戰障礙賽！　趴隧道跟媽玩「躲貓貓」全場笑翻

志工開車2253公里送迷途汪回家　主人卻說「我不養..

7歲愛狗女孩得腦瘤　警帶40汪還送「整隊警犬」幫加..

和臨終老貓約定「當我小孩」　二寶剃頭師傅喊「哇！」..

奶油臘腸小短手狂揮「虔誠拜拜」　神明保佑我有好多肉..

大狗在家門前睡午覺？她敲玻璃嚇壞　是「美洲獅」啊！

小比特遭火吻全身留疤　救牠的消防員領養寵成「吉祥物..

胖橘貓卡門洞體操式落地　重現《小熊維尼》經典片段

胖橘貓卡門洞體操式落地　重現《小熊維尼》經典片段

真實版鱷魚桌遊！觸碰牙齒機關　「蛀蟲貓」衝出咬人：..

頑皮柴翻廁所垃圾桶撒滿地　見姐回家...躲神桌狂抖..

寵物訓練師-嘗試新款貓砂到底該不該混沙？

【侑敏頻道】又有飛碟！兔寶開心到瘋掉

浪浪別哭-真怕養出小傲嬌？來看浪浪等家的狗會做哪些..

貓與香菜-貓咪可以放養嗎？寵物放養會違法！？

《倉鼠人》倉鼠準備結紮？

Jessica Law羅明嘉-澤／陸龜迷宮大挑戰！

好味小姐-【貓日常】真的準！？從貓咪手相透視性格

瀕臨絕種危機！僅剩不到70隻 超萌台灣白海豚現身嘉..

分別2週！「小白襪」踏入校門興奮衝　師生擠滿操場慶..

寶寶剃頭1周浮出清晰「貓掌印」　媽笑：聖上欽點的奴..

亂咬衛生紙準備開罵！黃狗變「海豹頭」衝廁所發抖....

喵皇化身侍衛排「謎樣三角魔法陣」　守護小Baby甜..

慢慢留這就好！　鄰童向洛威拿撒嬌甜喊：阿姨，妳可以..

誰把我的燈關了！混種阿金包成「無臉男」　路人嚇歪以..

哈士奇咬斷童7.6公分手臂　20萬網友連署求情保牠..

美容院虎斑喵店長「強制趴大腿」　落難浪浪變招財貓

路上遇見虎斑喵「影子特別黑」　走近一看嚇傻：2隻都..

諧星汪再戰障礙賽！　趴隧道跟媽玩「躲貓貓」全場笑翻

童年回憶湧上！「旋轉釣魚盤」變成扭蛋　不到百元就能..

人夫大搞婚外情！妻驚見戶籍謄本「多一人」怒告　小三..

雨天珠寶大盜出沒！　被逮時手上還戴著「3克拉」鑽戒

波音737MAX墜機衝擊！亞洲多國喊停　英、美、加..

「薔薔」毒趴現場還原！警破門12人「全躺平」　還怪..

魏應充助農民發大財！攜手潘孟安外銷屏東檸檬6500..

中職／富邦熱身賽！葉君璋首度擔任球評：不要太嚴肅

最潮聯名來了！限量雪糕「哈根達斯To b.聯名在一..

總是無來由的感到憂鬱...代表你該按下「暫停鍵」了

鄭俊英淫片群組傳「有當紅女偶像入鏡」　JYP震怒回..

寵物動物熱門新聞

跟豹自拍跨護欄被咬　動物園回應..

叮嚀臨終喵「當小孩」　二寶剃頭..

大白鷺排排站！牠「穿錯衣服」列..

媽讚新洗髮精超好用　她領悟後噴..

為了陪牠！爸轉行開小黃約好合葬

萌妹被搶玩具大哭　貓傻眼：還你

喵小主「這姿勢」侍寢未來鏟屎官

小負鼠蜷縮門口　原來是想保護...

拜神沒買烤乳豬！胖月月無奈頂替

鸚鵡討債怒嗆「阿公還錢」笑翻網

說了抱歉　歹徒當孩子面射穿狗下..

鸚鵡染毒　一天狂嗑40次罌粟

汪錯認爸背影落淚　她蹲路邊陪哭

311地震8週年　她與獲救柴犬..

讀者迴響

熱門新聞

跟豹自拍跨護欄被咬　動物園回應..

叮嚀臨終喵「當小孩」　二寶剃頭..

大白鷺排排站！牠「穿錯衣服」列..

媽讚新洗髮精超好用　她領悟後噴..

為了陪牠！爸轉行開小黃約好合葬

萌妹被搶玩具大哭　貓傻眼：還你

喵小主「這姿勢」侍寢未來鏟屎官

小負鼠蜷縮門口　原來是想保護...

拜神沒買烤乳豬！胖月月無奈頂替

鸚鵡討債怒嗆「阿公還錢」笑翻網

說了抱歉　歹徒當孩子面射穿狗下..

鸚鵡染毒　一天狂嗑40次罌粟

汪錯認爸背影落淚　她蹲路邊陪哭

311地震8週年　她與獲救柴犬..

校犬腫瘤開刀！童每天念「何時回..

最新影片

更多

真實版鱷魚桌遊！觸碰牙齒機關　「蛀蟲貓」衝出咬人：抓到啦～

頑皮柴翻廁所垃圾桶撒滿地　見姐回家...躲神桌狂抖秒露餡

寵物訓練師-嘗試新款貓砂到底該不該混沙？

【侑敏頻道】又有飛碟！兔寶開心到瘋掉

浪浪別哭-真怕養出小傲嬌？來看浪浪等家的狗會做哪些訓練

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面