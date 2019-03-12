寶寶剃頭1周浮出清晰「貓掌印」　媽笑：聖上欽點的奴才

▲Ethan的貓掌髮型維持了2、3個月。（圖／網友Queena Hsiao授權提供，請勿任意翻攝）



記者李依融／採訪報導

貓奴Queena Hsiao叮嚀過世愛貓比比帶胎記投胎當小孩，事實上她和貓咪的神奇緣分不僅如此，大兒子Ethan出生24天剃頭後，長出的頭髮竟然浮現「貓掌」形狀，還維持了2、3個月之久。Queena Hsiao說，現在6歲的Ethan已經是個不折不扣的「貓奴」，肯定是貓咪欽點的「鏟屎官」。

Queena Hsiao的大兒子出生後24天剃頭髮，過了一星期阿嬤就發現新長出來的頭髮樣子很奇怪，「後來大家一看，根本就是貓掌呀！」由於Queena Hsiao經常中途救援貓咪，家人都說，「媽媽愛貓也常救貓，生出一個貓奴小孩也不意外。」事實上當時她心裡暗想，會不會是高中畢業時養的第一隻貓咪Q比投胎來當小孩了？

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▲隨著頭髮變長，貓掌形狀更明顯。（圖／網友Queena Hsiao授權提供，請勿任意翻攝）



Queena Hsiao提到，高中畢業時遇到賣不出去的貓咪，店家認為大貓更難出售，於是讓她補貼飼料錢將貓咪帶回家，「不過Q比只陪我3年多，在大年初一因為心臟病猝死。」當時她抱著Q比衝去很多間獸醫院敲門、打電話，找不容易找到獸醫願意初一出診，但Q比其實已經離開了，「那時候我也哭得好慘，一直叫牠以後要投胎當我小孩。」

Queena Hsiao第一胎生了男孩，又碰巧長出「貓掌頭髮」，「那時候我就覺得就算不是貓投胎，這孩子應該也註定是貓奴了！」然而小奴才一開始可不被家裡的貓咪接納，白貓「小王子」一天到晚在Ethan的玩具上尿尿，讓爸爸媽媽很頭痛，隨著Ethan漸漸長大，貓奴屬性也更明顯，不管做什麼都要跟貓咪膩在一起，而小王子也懂得和這位人類弟弟分享爸媽的愛了。

▲▼Ethan從小自帶貓奴屬性，很喜歡跟主子膩在一起。（圖／網友Queena Hsiao授權提供，請勿任意翻攝）



Queena Hsiao表示，現在6歲的Ethan已經會幫忙餵飼料、換水、鏟屎，「有潔癖的他嫌弟弟的便便很噁心，每次都跑超遠，但該幫小王子鏟屎的時候就很甘願去清貓砂，還說弟弟的便便比較臭。」有一次Ethan跟爸爸吵架，要爸爸離開房間，爸爸便揪小王子「我們走！」，沒想到Ethan馬上阻止，還義正嚴辭地說，「小王子可以留下來，因為牠是我的寵物！」媽媽在一旁聽到又無奈又好笑。

▲▼現在6歲的Ethan會主動餵貓、換水、鏟屎。（圖／網友Queena Hsiao授權提供，請勿任意翻攝）



Ethan看到寶寶時的「貓掌頭」，還以為是媽媽帶他去做造型，Queena Hsiao跟他解釋，「因為媽媽懷孕的時候貓咪會踩在肚子上，所以可能是貓咪幫你蓋印章喔！」這位小貓奴便很開心地相信了。

Queena Hsiao曾將照片分享在貓咪社團「貓咪也瘋狂」，當時許多網友紛紛驚嘆，「神選的貓奴認證！」、「真是酷斃了耶！」、「真的是貓咪欽點的」，也有不少人想像著貓咪摸頭認證的畫面，覺得超級可愛。Queena Hsiao也笑說，「其實這不是貓的報恩，而是讓我繼續當貓奴！」畢竟每天都要幫孩子把屎把尿、餵飯、讓寶貝保持開心，即使是這樣她還是甘之如飴，因為神奇的緣分得來不易。

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▼Ethan3歲時曾告訴媽媽，過世的老貓比比會來當Baby，沒想到真的有了二寶。（圖／網友Queena Hsiao授權提供，請勿任意翻攝）

