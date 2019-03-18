貓咪「嘔吐＝腸胃問題」？　獸醫：血液、尿液藏細節！

▲橘貓。（圖／示意圖／取自免費圖庫CC0／Pixels）

寵物小組／綜合報導

喵喵吐了，怎麼辦？「嘉慶動物醫院」獸醫師艾辰在報導中指出「慢性嘔吐」的警訊，提醒飼主多加注意毛孩身體狀況，才能夠提供詳細病史資訊。除此之外，做「對的檢查」也是很重要的，因為除了消化系統之外，還有許多原因都可能造成主子嘔吐。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

艾辰提到，問診時都會盡量了解全面資訊，「除了嘔吐這件事情之外，平常是否進行內外寄生蟲的預防、用哪種牌子或形式的預防、疫苗施打、是否有其他傳染性疾病等等，都是非常重要的。」

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詳盡的病史資訊，搭配觸診、聽診，可以有效幫助獸醫快速擬定初步診斷計畫。艾辰將資訊整理成表格，從飲食、環境到肝腎以及貓咪行為都成為重要指標，「門診當天應該做到多精細的檢查？其實很大程度會因為每隻貓咪的狀況有不同區分，尤其是當下或者是每次吐完，牠是否正在承受『不舒服』的狀況。」

▲飼主仔細觀察貓咪的身體狀況，也能幫助獸醫盡快掌握狀況。（圖／嘉慶動物醫院提供）

艾辰提醒，「『嘔吐』並不全然是只有消化系統有問題才會出現的症狀，所以全面的血液檢查，包含紅白血球、血液生化、離子狀態、甲狀腺素濃度會是非常必要的。」除此之外，胰臟分泌相關的檢驗也可以提供不少資訊，「讓人比較意外的則是尿液檢查，其實身體狀況會直接影響尿液品質，可以反映到底是原發消化道疾病或是其他狀況。」

在一連串的檢查中，也許還需要進行細針穿刺或是手術採樣，艾辰了解，對於大部分飼主來說，讓寵物全身麻醉是一件可怕的事情，「對於某些腸道疾病來說，這些卻是很重要的確診方式，實際上只要做好麻醉評估，同時針對貓皇的身體狀況調整藥物，並且全程有足夠的生理監控，則可以很大程度地降低風險。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

●本文經「嘉慶動物醫院Jia-Ching Animal Clinic」同意授權後轉載、編輯。



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