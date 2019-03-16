主子又吐了，很正常？　「慢性嘔吐」逾9成可能腸道病變

▲貓咪。（圖／示意圖／取自免費圖庫CC0，下同。）

寵物小組／綜合報導

家中主子嘔吐，似乎是許多飼主見怪不怪的日常，但事實真的是這樣嗎？台北市「嘉慶動物醫院」獸醫師艾辰援引研究，提醒「慢性嘔吐」不容輕忽，因為有此症狀的貓咪腸道病變機率可能高達9成以上，但是大家也不必驚慌，最重要的就是平時仔細觀察、提供相關資訊，讓醫生更快掌握毛孩狀況。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

艾辰在文中提到，時常可以在各大寵物論壇、社團裡面看到有人詢問相關問題，尤其以吐毛球、吃太快最常見，也的確很容易讓飼主甚至醫生認為是一件正常的事情，「2015年有篇文獻統計了300隻體重減輕、慢性嘔吐甚至是拉肚子的貓咪，經由手術採樣確診『是否有腸道疾病』，結果可是很驚人的！在統計上，居然只有4隻的腸道沒有組織病變，甚至，其中近半數是各式的腸道腫瘤，最有名的則是腸道的淋巴癌。」

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▲貓咪「慢性嘔吐」不容輕忽。

艾辰表示，在醫生的區別診斷上，有非常、非常多疾病可能會造成嘔吐，其實很難在第1次就診的時候，左手摸摸、右手摸摸就找出原因，但一切總是有跡可循。他引述一位前輩常說的話，「最好的醫生，就是爸爸媽媽。」提醒民眾就診前可以做好準備，「貓老大都吐點什麼、多久吐一次、從什麼時候開始常常在吐，甚至是有沒有發現體重的變化等等，這些資訊對貓老大來說可是非常有幫助的呢！」

艾辰也提到，診斷與治療需要視嚴重程度區分，輕微案例也許只要調整飲食，嚴重則需要血檢、尿檢，幫助釐清是原發或是繼發的消化道問題，甚至需要考慮葉酸、B12的檢查，「對於腸道疾病來說，影像學的幫助非常重要，所謂的影像學就包含了X光片和超音波影像，相較之下後者更能幫助我們了解腸道的分層與淋巴結的狀況。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）





●本文經「嘉慶動物醫院Jia-Ching Animal Clinic」同意授權後轉載、編輯。



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