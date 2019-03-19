畢業照可攜伴！貓奴立馬恭請主子同框　網笑翻：看就知道被逼的

▲派克帶著愛貓拍攝大學畢業照，超級溫馨。（圖／翻攝自Facebook／The Dodo）

寵物小組／綜合報導

沒有什麼事比可以和最重要的家人朋友分享最重要的一刻更棒的了，如果能在人生的里程碑，見到親愛的夥伴，所有的喜悅就會加乘再加乘！加拿大有位大學生得知拍攝畢業照可以攜伴，立刻想到最想一起拍照的夥伴。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

派克（Parker）就讀於加拿大安大略省的滑鐵盧大學，當他被學校通知官方的畢業照拍攝時，可以帶一個伴侶時，他立刻就知道該帶誰，那就是他的愛貓宙斯（Zeus）！派克說「我和宙斯的聯繫是最獨一無二的，我們非常喜歡和彼此在一起。」

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▲宙斯的表情被網友笑稱「非常僵硬」。



也因為這對人貓之間的情感如此特別，即使派克已經結婚了、和妻子感情很好，他並沒有想到要來個夫妻合照，他說，宙斯是那個陪他度過所有開夜車念書的戰友，但要帶貓咪一起照相，他必須在拍照當天先考完期中考，再衝回家打包宙斯，接著再一起拍攝，幸好宙斯在拍攝過程中表現良好，順利完成照片。

最後派克分享的照片中，宙斯直挺挺看著鏡頭的畫面被網友笑稱「表情很僵硬」、「一看就知道被逼的！」但沒人能否認，這就是最棒的畢業禮物。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲派克說，宙斯是他最棒的開夜車戰友。