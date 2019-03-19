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吃煎魚被恐怖眼神詛咒「不分我妳會落賽！」　貓奴崩潰：我好苦

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▲吃煎魚被恐怖眼神詛咒「不分我妳會落賽！」　貓奴崩潰：我好苦。（圖／有點毛毛的／飼主莊丸婷）

▲貓咪虎視眈眈看著桌上的煎魚。（圖／有點毛毛的／飼主莊丸婷）

寵物小組／綜合報導

「拜託讓我好好吃飯好嗎？」飼主莊丸婷在臉書社團「有點毛毛的」分享照片，只見餐桌上擺著豐盛菜色，正準備動筷子時，對面卻有一道「犀利目光」射過來，原來是家裡的虎斑貓正在虎視眈眈，讓她相當崩潰。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

莊丸婷說，她總是自己餓著肚子先餵貓，那天貓咪也已經吃了3頓魚，沒想到等她終於坐下來診被吃飯，「牠也準備好了。」畫面中，虎斑貓躲在餐桌旁邊伺機而動，讓莊忍不住抱怨，「邊吃還要邊把手手推下去，我好辛苦！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

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▲吃煎魚被恐怖眼神詛咒「不分我妳會落賽！」　貓奴崩潰：我好苦。（圖／有點毛毛的／飼主莊丸婷）

▲逮到機會就想爬上桌。（圖／有點毛毛的／飼主莊丸婷）

莊丸婷補充，貓貓已經養14年了，「這傢伙魚吃習慣了，飼料罐頭都不吃了，煮魚還會在後面監工。」更讓她無奈的是，貓咪還只吃「煎魚」，自己的份吃完了，就來打餐桌上的主意，上星期拜拜時剛煮好的魚就慘遭「毒手」，因此這次莊丸婷不得不多提防。

網友們看了照片，紛紛留言笑說，「牠又沒有怎樣，只是凝望著妳欸」、「『不分我吃的話你會勞賽』的詛咒眼神啊啊」、「妳真的是僕人啊～還是認命吧！」、「企圖得逞的眼神」、「我只是靜靜的看著」、「好邪惡的眼神」、「桌上的那條也應該難逃法網了」、「就算三餐加點心都是魚應該也不夠」。

※寵物雲提醒您：毛孩吃太鹹、太油都會影響身體健康，因此最好不要餵牠們吃經過調味的人類食物哦！此外，毛孩若吃到含有巧克力、咖啡因的食物，或人們吃剩的雞骨頭，嚴重可能造成生命危險，一定要小心哦～

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