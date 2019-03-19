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建築大亨涉盜獵黑豹　16個月徒刑交保惹火民眾

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▲▼黑豹，花豹，Leopard。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲泰國建築大亨涉嫌盜獵黑豹。示意圖非當事黑豹。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者林彥臣／綜合報導

泰國建築大亨普利姆猜（Premchai Karnasuta）被指控涉嫌在野生動物保護區盜獵黑豹，今天因其他盜獵相關罪名遭判16個月徒刑，在上訴期間交保獲釋，引發泰國民眾的群情激憤，認為這些富商權貴總是不會受到懲罰。

根據考蘇得英文報（Khaosod English）報導，普利姆猜和另外3名被告被判以持有非法武器和盜獵的罪名，其中只有1名擔任狩獵嚮導的被告坦尼（Thanee Toommat）被判3年5個月入獄服刑，另外3人都總共被罰200萬泰銖。

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在法院外普利姆猜對著包圍他的媒體說，「我只想說一件事，我很抱歉」。

根據法新社報導，普利姆猜於2018年2月與另3人在一座國家公園遭管理員逮捕，管理員在營地當中發現槍枝與動物屍體，包括一隻黑鷴、一頭赤麂（吠鹿）以及一張黑豹毛皮。普利姆猜並未因持有黑豹屍體遭定罪，他是因另3項盜獵相關罪名被判有罪。

普利姆猜遭到逮捕後，黑豹毛皮被剝掉的驚悚照片也在網路瘋傳，引發好幾波的抗議活動，群眾帶上黑豹面具走上街頭示威，曼谷各處牆壁也出現黑豹塗鴉，還有民眾到Change.org請願。

人權觀察（Human Rights Watch）成員桑南（Sunai Phasu）表示，「這件事引起群眾的共鳴，大家認為這個國家的執法有雙重標準。」

普利姆猜是義大利泰工程公司（Italian-Thai Development, ITD）執行總裁，總部設於曼谷，協助建造泰國的蘇凡納布（Suvarnabhumi）機場，以及曼谷的輕軌公共運輸系統（BTS）等。

關鍵字： 盜獵黑豹普利姆猜東南亞要聞

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