萌Baby給汪姐「愛的抱抱」完甜放電　媽大讚：超療癒～

實習記者曾珮瑄／採訪報導

姐弟倆恩愛放閃，萌翻眾人！台北市1歲4個月的小男生「安安」體貼可愛，一出生就學著跟6歲米克斯「荳妹」互動，現在他友愛姐姐，除了溫柔撫摸，也會擁抱狗，最後還對著鏡頭甜笑放電。馬麻「小西瓜」上傳2人友愛互動的影片還附註，「超療癒的～」同時也呼籲網友，不要有了寶寶就忘了寵物。

▲安安友愛姐姐，會溫柔地抱抱牠。（圖／網友小西瓜授權提供，下同）

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小西瓜接受《ETtoday寵物雲》採訪時表示，荳妹是在「流浪動物花園協會」領養的，當時才8個月大，「起初牠剛進家裡時，雖然身體健康，卻很膽怯，都會躲在角落，等家人睡了才比較敢起來活動，也完全不能帶出去散步，透過大量陪伴跟帶出門適應後，快1年時間才稍微不怕生。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

荳妹是個性穩定、溫柔的毛孩，平常不太吠叫，新生兒安安到家裡後，聽到電鈴聲或者陌生人靠近，牠就會提高警覺地叫，為此小西瓜也表示，「應該是因為弟弟的出現，荳妹意識到自己是姐姐，會主動保護小朋友。」安安出生後，會讓他和狗狗相處，平常也教導要溫柔對待荳妹，「現在孩子對待毛成員都很友愛，有時出去玩，看到貓貓狗狗時，他也會想摸人家。」

小西瓜將家中2個寶貝的互動影片放在臉書社團「米克斯傳奇」，接受採訪時她說，「毛小孩也是家人，不應該因為懷孕或有孩子後，就被拋棄，其實牠們也懂得疼愛、陪伴孩子長大，從小互動後，孩子以後也會對動物充滿愛與關懷。」看見影片後，也有網友留言，「謝謝您從小教育他們愛護動物」、「太萌的互動」、「毛孩是陪伴孩子成長的最佳伴侶」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲姐弟感情好，會說小祕密，讀書時姐姐也會伴讀。

▲起初荳妹膽怯怕生，常常待在角落，現在變得親人又體貼。

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