只能摸我！薩摩耶狂吃醋　伸毛手巴貓頭：人家不依啦～

寵物小組／綜合報導

不准你摸別人啦！薩摩耶犬Momo看爸爸回家馬上撒嬌討摸，見到爸爸摸坐在一旁的摺耳貓QQ，牠吃醋地伸出大毛手把喵皇巴開，最後乾脆直接用頭頂主人的手，讓QQ一臉「傻眼貓咪」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）



飼主鐘予澤說，平時在家是QQ欺負Momo居多，不過大多時間2隻毛孩會互相陪伴，感情相當好，未料這天一回家，Momo激動討摸，他如果想摸QQ還會大吃醋。影片中，Momo吐著舌頭似乎很享受，後來牠發現主人要摸別人，不但果斷伸出手攔截，還巴開QQ，這樣霸道的行為惹毛了喵皇，最後2個毛成員直接在主人面前開嗆。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

鐘予澤另外附上了自己摸QQ的短片，畫面中Momo眼巴巴盯著別人受寵，最後還乾脆不想看了，還把身體轉過去。網友看了一系列「雙寶寵幸」的影片，紛紛回覆，「那隻白狗很會吃醋欸，摸一下貓就不行了」、「喵皇應該覺得狗很煩」、「貓的表情真的很黑人問號，脾氣蠻好的」、「好可愛！」、「好想摸那隻狗狗...」、「森氣氣了啦」、「甜蜜的負擔」、「好幸福喔」。

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※《ETtoday寵物雲》提醒大家，摺耳貓是因為「基因缺陷」而成，請以領養代替購買，勿私自繁殖！



▲薩摩耶犬「Momo」想獲得主人專寵，巴開了喵皇「QQ」。（圖／即新聞／網友鐘予則授權提供，下同）

▲QQ終於忍不住了，2隻毛成員對嗆中。

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