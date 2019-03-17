ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

只能摸我！薩摩耶狂吃醋　伸毛手巴貓頭：人家不依啦～

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

寵物小組／綜合報導

不准你摸別人啦！薩摩耶犬Momo看爸爸回家馬上撒嬌討摸，見到爸爸摸坐在一旁的摺耳貓QQ，牠吃醋地伸出大毛手把喵皇巴開，最後乾脆直接用頭頂主人的手，讓QQ一臉「傻眼貓咪」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

飼主鐘予澤說，平時在家是QQ欺負Momo居多，不過大多時間2隻毛孩會互相陪伴，感情相當好，未料這天一回家，Momo激動討摸，他如果想摸QQ還會大吃醋。影片中，Momo吐著舌頭似乎很享受，後來牠發現主人要摸別人，不但果斷伸出手攔截，還巴開QQ，這樣霸道的行為惹毛了喵皇，最後2個毛成員直接在主人面前開嗆。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

鐘予澤另外附上了自己摸QQ的短片，畫面中Momo眼巴巴盯著別人受寵，最後還乾脆不想看了，還把身體轉過去。網友看了一系列「雙寶寵幸」的影片，紛紛回覆，「那隻白狗很會吃醋欸，摸一下貓就不行了」、「喵皇應該覺得狗很煩」、「貓的表情真的很黑人問號，脾氣蠻好的」、「好可愛！」、「好想摸那隻狗狗...」、「森氣氣了啦」、「甜蜜的負擔」、「好幸福喔」。

請繼續往下閱讀...

※《ETtoday寵物雲》提醒大家，摺耳貓是因為「基因缺陷」而成，請以領養代替購買，勿私自繁殖！

▲薩摩耶犬「MOMO」想獲得主人專寵，巴開了喵皇「QQ」。（圖／即新聞／網友鐘予則授權提供）

▲薩摩耶犬「Momo」想獲得主人專寵，巴開了喵皇「QQ」。（圖／即新聞／網友鐘予則授權提供，下同）

▲QQ終於忍不住了，2隻毛成員對嗆中。（圖／即新聞／網友鐘予則授權提供）

▲QQ終於忍不住了，2隻毛成員對嗆中。

更多精彩內容：

關鍵字： 狗狗薩摩耶喵皇搞笑傻眼貓咪

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

欠扁奴才比出「國際手勢」橘貓秒暴怒：484活膩了！？

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

影／10年未有孕　她送終野貓突發「離奇現象」喜懷萌..

法鬥雙手折「ㄇ字型」插腰森氣氣　網：好不符狗體公學

法鬥練瑜珈！翹高屁股伸展腰　專業「下犬式」動作亮相

強力「狗體推土機」瓦解棉被山　淡定汪兄目擊現場秒起..

影／大白鷺東石排排站！牠「穿錯衣服」列隊　網偷笑：..

慢慢留這就好！　鄰童向洛威拿撒嬌甜喊：阿姨，妳可以..

喵皇化身侍衛排「謎樣三角魔法陣」　守護小Baby甜..

這什麼品種？聖上戴小小兵頭套　「搖頭摸黑逛大街」…..

哈士奇咬斷童7.6公分手臂　20萬網友連署求情保牠..

玩具沒了！萌妹傷心大哭　貓皇傻眼「撤毛手」：還你啦

剛出生浪浪遭棄...變身警犬小黃　特製掛牌「實務訓..

晚上會叫…親人三花被退養　「厭食剩1.6KG」想餓..

萌貓高舉腳腳！卡嘰卡嘰狂啃 粉紅肉球美暈萬人：草莓..

卡沙發賣萌等宵夜卻被拒絕...柴破喉嚨開罵：想被咬..

夢裡被去世毛孩阿金飛撲！　結婚9年喜獲女嬰激動泣：..

棄養汪被貨車撞癱爬行躲墓園　徐文良心疼抱起：走！我..

害羞汪領養13天被退回收容所 見熟人「招手說嗨」：..

狗媽「墨水不夠」只塗滿一顆頭　網被萌翻：要叫小黑還..

夢中聽媽喊名字秒醒露「鄙視臉」 萌喵瞇眼硬撐奶音回..

小萌貓「2年前」輕鬆趴頭頂！　吹氣式成長...妹妹..

壽山動物園白老虎「皮包骨」　園方：吃不胖、角度問題

老婆傳挑逗寫真！　他臉紅點開卻笑爛：主角「帶把的」

想加入會員？橘喵店長大屁股壓資料　顧客無奈幫馬殺雞

山羊逃家離奇現身40KM外等火車　還知道要站黃線後..

柴用腳「賞」奴才一巴掌　她樂歪：閉眼猛吸極品味道

只能摸我！薩摩耶狂吃醋　伸毛手巴貓頭：人家不依啦～

媽第一天上班！柴柴門口狂嚶迎接「摸到耳朵飛走」：想..

法鬥學接球變傳球　「海獅式」頂玩具傳遞父子好感情❤

抵不住誘惑！小奴才埋頭猛「吸貓」　網大讚：100%..

個性黑柴聽到握手「撇頭90度」　狠拒絕：哼！我才不..

HBL／完成郭教頭遺願南山奪冠　李陸臻哽咽終於有所..

林明禎接班人驚傳「秘婚又離婚」！　男方刪光親密照

中職／難忘萊特觸身球　葉君璋：球在我嘴巴上

台南老字號沙茶爐！溫體牛加上現切豬　湯頭超清甜

《驚奇隊長》1句話疑露餡！　網淚崩：神盾局長「騙了..

亞青少田徑／王彥和200M飆21秒86　0.01秒..

到帛琉必玩5大景點懶人包　與黃金水母共游、在無人島..

5年來假新聞僅罰一件...管碧玲痛斥：NCC愧對民..

陳文茜「肺部長腫瘤」誤當心律不整！　吃錯藥拖病17..

星巴克貓爪杯搶到打架　警查獲5311個山寨品「Lo..

寵物動物熱門新聞

繁殖汪不知怎麼上床　只敢站著睡

嫵媚小三示威正宮　網見正臉暴動

汪遭棄死命追車求開門　現在每天..

汪汪軍團集體過馬路！警察急指揮

二哈失蹤3天這樣鬼混　可愛到不..

小三爬床抱睡還眼神示威　正宮超..

夢裡被老狗飛撲！9年沒孕喜獲兒

「震出」2公尺黑鮑　漁民瘋放生

汪為採光拆成廢墟風　媽：這要四..

超崩壞！主子被閃光照成銷魂黑熊

說好一起回家　汪苦等不會出院的..

「一隻雞腿」讓媽媽賣掉2幼仔！

孤兒小棕熊變「網紅飛天熊」

棄養汪被撞癱　爬到墓園發抖哭泣

讀者迴響

熱門新聞

繁殖汪不知怎麼上床　只敢站著睡

嫵媚小三示威正宮　網見正臉暴動

汪遭棄死命追車求開門　現在每天..

汪汪軍團集體過馬路！警察急指揮

二哈失蹤3天這樣鬼混　可愛到不..

小三爬床抱睡還眼神示威　正宮超..

夢裡被老狗飛撲！9年沒孕喜獲兒

「震出」2公尺黑鮑　漁民瘋放生

汪為採光拆成廢墟風　媽：這要四..

超崩壞！主子被閃光照成銷魂黑熊

說好一起回家　汪苦等不會出院的..

「一隻雞腿」讓媽媽賣掉2幼仔！

孤兒小棕熊變「網紅飛天熊」

棄養汪被撞癱　爬到墓園發抖哭泣

丟入死魚30秒　海螺如「喪屍爬..

最新影片

更多

剛出生浪浪遭棄...變身警犬小黃　特製掛牌「實務訓練中」萌到爆

晚上會叫…親人三花被退養　「厭食剩1.6KG」想餓死自己

萌貓高舉腳腳！卡嘰卡嘰狂啃 粉紅肉球美暈萬人：草莓口味

卡沙發賣萌等宵夜卻被拒絕...柴破喉嚨開罵：想被咬是嗎？

夢裡被去世毛孩阿金飛撲！　結婚9年喜獲女嬰激動泣：回來了

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面