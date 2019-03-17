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強力「狗體推土機」瓦解棉被山　淡定汪兄目擊現場秒起身

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▲米克斯「黑妞」撞倒棉被山，一旁的「麻吉」淡定目睹現場。（圖／網友傻傻授權提供，下同）

實習記者曾珮瑄／採訪報導

路過的客官們千萬別錯過，「狗體推土機」即將發動～1歲米克斯「黑妞」想鑽被窩睡覺，結果牠控制力道不佳，意外把整堆棉被擠到床底下，一旁舒服睡懶覺的3歲米克斯「麻吉」發現即將山崩了，趕快坐起來。主人「傻傻」透過攝影機，看到此「犯罪過程」也覺得相當好笑。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

這天黑妞想好好休息，把頭鑽進被子裡，沒想到力道太大，整堆棉被都擠下床，孤單的牠坐著四處張望。「案發現場」旁的目擊證人麻吉，發現前方即將「山崩」，怕被波及快速起身，最後淡定看著棉被山倒塌在自己面前。

請繼續往下閱讀...

主人把這段有趣的影片分享到臉書社團《米克斯傳奇》，並註解「給大家看看死小孩犯罪過程」，隨即就獲得不少網友爆笑回應，「右邊汪汪：怎麼山崩惹？！」、「狗狗表示：這樣寬敞多了！」、「推土機」、「擋住我的鏡頭了，當然要推倒....」、「太熱了，通通推掉推掉～」、「好乖哦！整理床舖又快又好」、「鑽被窩失敗～～～」、「樓下的一臉無奈」、「牠應該只是想把棉被打開進去睡吧」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲麻吉起初怕生，現在已好轉。

▲麻吉起初怕生，現在已好轉。

▲黑妞是主人朋友在Dcard上看到送養資訊後領養的。

▲黑妞是主人朋友在Dcard上看到送養資訊後領養的。

▲2隻毛成員感情好，都喜歡找主人討摸。

▲2隻毛成員感情好，都喜歡找主人討摸。

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關鍵字： 狗狗米克斯推土機搞笑

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