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法鬥雙手折「ㄇ字型」插腰森氣氣　網：好不符狗體公學

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▲法鬥「抹茶」把手折起來，看起來像插腰。（圖／網友Yi-Jie Chen授權提供，下同）

▲法鬥「抹茶」把手折起來，看起來像插腰。（圖／網友Yi-Jie Chen授權提供，下同）

實習記者曾珮瑄／採訪報導

快點給我飯吃！3歲法鬥「抹茶」這天突然把手折成「ㄇ字型」，還露出傲嬌厭世的表情，因為手很長，看起來像手插著腰耍脾氣的小朋友。主人Yi-Jie Chen上傳女兒插腰「森氣氣」系列的照片還附註，「折出新高度...妳改天給我盤腿坐怎辦？！」。

Yi-Jie Chen接受《ETtoday寵物雲》採訪時提到，抹茶是上個月底朋友撿到的，帶去寵物店掃晶片後發現有主人，但打過去都沒接，就代為照顧牠。後來聯絡上，才知道原來前飼主是一對情侶，分手後狗歸男生照顧，他無心照養，把狗送人卻一再丟失，才被她朋友撿到，「經過協商後，雙方都願意晶片過戶給我，讓汪汪有新主人陪伴。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

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這天可愛的抹茶突然趴在床上，把手折成「ㄇ字型」，還一臉氣噗噗，因為手比較長，動作看起來像在插腰耍脾氣，網友們看到這樣的景象，紛紛留言，「女兒其實是穿布偶裝的人」、「感覺手好長」、「這好不符合狗體工學啊，可是好可愛」、「盤腿的話，就是法鬥界的活佛了」、「其實牠在生氣氣」。

▲抹茶之前有皮膚病，現在慢慢痊癒了。

▲抹茶之前有皮膚病，現在慢慢痊癒了。

Yi-Jie Chen說，起初抹茶剛到家裡，不太吃東西，看起來憂鬱、害怕，甚至還有嚴重的皮膚病，身上多處佈滿黴菌，需要長時間治療，「牠天生髖關節不好，除了不能跳上跳下，也不能走樓梯！肝不太健康，目前只能吃藥控制。」幾個禮拜的照顧後，抹茶漸漸能適應新主人，食慾恢復的她特別愛吃高麗菜、菠菜、花椰菜，甚至比吃肉還愛，「吃完青菜後，她要人家餵才肯吃碗裡剩下的食物，是有點傲嬌的孩子！」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

抹茶現在身體狀況穩定，儘管偶爾會化身「拆家汪」，還是很討人喜歡的狗，看著牠幸福快樂，讓Yi-Jie Chen忍不住想說，「情侶要一起養寵物前要三思，不要因為一時興起就想要養狗，真心愛牠就要把牠照顧好！」。

▲有了新主人陪伴，抹茶現在幸福快樂。

▲有了新主人陪伴，抹茶現在幸福快樂。

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關鍵字： 法鬥狗狗寵物店皮膚病髖關節

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