法鬥出外散步帶「伴手禮」放爸床　網偷笑：讓牠養嘛！

▲胖荳這天帶了「神奇海螺」回家。（圖／網友安安授權提供，下同）

實習記者曾珮瑄／採訪報導

出去玩還帶「伴手禮」回家！新北市7個月大的法鬥「胖荳」跑到自家後院玩，咬了1隻「小蝸牛」回家，直接把禮物展示在主人的床單上，就趴在一旁滿意地度估，讓奴才相當困惑。網友看到笑說，「牠無聊想找伴不行嗎～哈哈」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

主人安安接受《ETtoday寵物雲》採訪時說，胖荳對零食沒什麼興趣，眼中只看得到瓶瓶罐罐，「牠常撿廚房回收物，放到自己床上，可能是喜歡身邊有很多東西的感覺。」這天狗狗跑到家中後院玩，回來後不但咬了1隻蝸牛，還把「伴手禮」大喇喇地放到安安床上，託付新朋友後在一旁安穩度估，「牠第一次出去玩還帶『伴手禮』給我，不過之後蝸牛被放回後院了。」

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網友看到這有趣景象，紛紛神回覆，「那是牠剛認識的好朋友」、「牠也要養小蝸～」、「報答你對牠的養育之恩」、「牛牛的報恩」、「其實牠養好久了，放風被你發現了……哈哈哈」、「可能想吃吧」、「法國人吃吃蝸牛也是正常的」。不過也有網友好心留言提醒，「小心別讓牠吃下去就好，蝸牛很毒，牠是個孝順好孩子哈哈哈」。

安安還爆料，胖荳人人好，帶出門散步的時候，會跟著陌生人回家，「我發現胖荳特別喜歡跟年老的人走，年輕人反而不太吸引牠，所以平常出門時都要盯緊緊，才不會讓牠跟丟。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

※《ETtoday寵物雲》也要提醒大家，因為蝸牛體內可能含有寄生蟲，毛孩若不慎誤食的話，還是要注意健康狀況！此外讓寵物放風之餘，還是要為野生動物的安全把關唷！

▲胖荳平時出門時很容易跟別人走，右圖中牠正在和路人討摸。

▲胖荳小時候很愛睡在主人腳上。

▲胖荳和好朋友「韓吉」（右）。

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