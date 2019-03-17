抵不住誘惑！小奴才埋頭猛「吸貓」　網大讚：100%成癮

▲小北鼻「倫倫」低頭吸貓。（圖／網友Rosa授權提供，下同）

實習記者曾珮瑄／採訪報導

聖上魅力無法擋，連小奴才都淪陷！7歲的喵皇「擠吉」這天跳上剛滿1歲小北鼻「倫倫」的餐椅，小奴才禁不起誘惑，把頭埋進牠身體聞，可能是覺得很香，不停抬頭又低頭反覆「吸貓」，馬麻Rosa分享了這有趣的畫面，隨即就獲得不少網友迴響。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

Rosa接受《ETtoday寵物雲》採訪時提到，家中有3隻貓，都是美國短毛貓混金吉拉，就屬擠吉最親人、溫柔，也最包容寶寶，「懷孕時，牠還曾經在我肚子上聽胎動，可能是這樣的關係，特別喜歡向我兒子撒嬌，平常在客廳也趴他旁邊。」這天倫倫看見貓咪「送上門」，就好奇地把頭埋進牠身體聞，似乎覺得很香，還會反覆「吸貓」，像是上癮一樣。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲倫倫和擠吉特別親。

儘管親友曾反對毛成員和嬰兒相處，Rosa還是很堅持不送走貓咪，「寶寶到現在沒有過敏問題，平常也會開空氣清淨機，越小接觸，其實抵抗力越好！」網友一看見竟然有小北鼻也會吸貓，紛紛留言，「很可怕，不要戒」、「吸貓一時爽，一直吸貓一直爽。」、「2個都抱緊，1個都不留！」、「看完我也來吸」、「小小年紀不可以吸貓毒啊啊啊」、「這是條不歸路」、「吸好吸滿」。後來Rosa也實際聞了貓咪味道，「竟然是被子曬過太陽的香味！」。

▲馬麻家中有3隻喵皇，分別是胖葵(左)、嗶嗶(中)、擠吉(右)。

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