回頭驚見汪右眼掛「大黑輪」　爸：誰打你我請吃雞腿！

▲A瑪右眼掛「黑輪」。（圖／臉書粉專「晴海毛孩驛站」授權提供，下同）

實習記者曾珮瑄／採訪報導

妳剛去哪，被揍了是嗎？花蓮市飼主「海之戀」去倒垃圾，背後默默出現了靜悄悄的身影，他嚇了一跳才發現是不到2歲的毛孩「A瑪」，狗狗右眼掛了個「大黑輪」，他拍下一系列照片放在臉書並註解，「告訴老爸...誰打妳...我請他吃雞腿...」網友困惑發問，「真的是被打的嗎？」

飼主海之戀表示，他本身經營「晴海毛孩驛站」，收養近170隻貓狗，原本是浪浪的A瑪某日在馬路亂竄，他發現後立即抓捕回家，「經過一番波折有找到飼主，是一對夫妻，但他們說狗狗時常擾民，又不想長時間把牠關在籠內，引來不少抱怨，經過協商後決定交給我照顧，他們之後也有來看過毛孩。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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▲A瑪到了新家後可以自由跑跳。

A瑪在驛站適應良好，這天海之戀出去倒垃圾，貪吃的牠偷跑到灶台舔肉汁，結果灶台的灰沾到牠右眼，看起來像被人揍到瘀青。照片被放在臉書社團《米克斯傳奇》，很快就有許多網友回覆，「好紮實的一拳XDD」、「報告老爸，我自己打自己」、「進化熊貓沒成功。」、「這眼影用很兇喔～～哈哈哈」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

海之戀說，家中收養的毛孩中，有近30隻貓，以及140隻以上的犬隻，驛站裡的毛孩大多是整窩被棄的幼犬，「有些飼主沒有落實結紮，又放狗去外面生小孩，因此流浪犬隻增長數量又更加多了。雖然也有持續送養，但因為我與妻子堅持紮後送養，又嚴格篩選飼主條件，所以還是有很多過了『黃金期』的毛小孩們。」

▲乖巧的A瑪有雙無辜的大眼睛。

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