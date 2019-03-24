高雄大樹「白骨狗」嚇壞居民　志工嘆：又是人類的傑作

▲經過一番人狗追逐，終於抓到狗狗送醫治療。（圖／台灣動物緊急救援小組提供）



寵物小組／綜合報導

高雄市大樹區興田里出現一隻「骷髏狗」，斷腳露出好幾節白骨，讓附近居民害怕得通報台灣動物緊急救援小組。志工到場救援，發現這是遭人類放置的捕獸夾切斷，肌肉已經壞死，忍不住感嘆，「又是人類的傑作」！

高雄大樹區興田裡這隻白狗前腳骨頭裸露，讓附近居民很害怕，當地民眾多次想圍捕但都失敗。台灣動物緊急救援小組在一處樹叢發現這隻狗狗，經過一陣人狗追逐，才總算捕捉到送醫治療。獸醫表示，這隻狗狗右前掌被捕獸夾夾斷，肌肉向上壞死，才會露出多截白骨。由於狗狗傷勢嚴重，必須切除右前腿壞死部分避免引發敗血症，然而這也註定這隻狗狗餘生只能當「三腳汪」了。

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▲狗狗因為肌肉壞死，造成骨頭裸露，獸醫判斷必須截肢。（圖／台灣動物緊急救援小組提供）



台灣動物緊急救援小組發言人倪京台說，今年才到3月就已經營救超過20隻遭捕獸夾斷掌或夾傷的浪浪，大多集中在高雄六龜、甲仙、旗山等偏遠山區，雖然已經多次召集志工巡山，但小型金屬捕獸夾實在不易尋獲。

目前《動物保護法》明文規定使用捕獸夾屬於違法，且《高雄市動物保護自治條例》中也註明，民眾未經許可也不得持有獸夾，如果導致貓狗重傷或死亡將加重刑責，最高可處2年以下有期徒刑及併科200萬元以下罰金。