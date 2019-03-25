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喵爽睡紙箱內...屋頂突塌陷！　原來有巨獸「噸位霸凌」逼宮

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▲▼喵睡紙箱內遭巨獸「噸位」逼宮。（圖／翻攝自Instagram@maruhanamogu）

▲喵睡紙箱內遭巨獸「噸位」逼宮。（圖／翻攝自Instagram@maruhanamogu）

寵物小組／綜合報導

睡到一半屋頂竟塌了！日本虎斑喵Hana這天在箱子裡舒服地睡覺，沒想到紙箱竟然慢慢凹陷，嚇得牠趕緊逃離現場，回頭一看原來是胖喵Maru搞的鬼！飼主將這段畫面上傳到Instagram帳號「@maruhanamogu」，2喵逗趣的互動笑翻60萬多名粉絲。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

 
 
 
 
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▲Maru攻佔紙箱影片。（影／取自Instagram@maruhanamogu）

從影片中可以看到，Hana正躲在箱子裡面休息，隱藏得十分完美，但也因此招來橫禍。紙箱屋頂慢慢塌陷，Hana發現情況不對，趕緊從小縫中拼命擠出箱子，出來後回頭一看，原來是巨貓Maru爬上紙箱才導致舒適小窩崩塌。眼見睡覺的地方被搶走，Hana只好拍拍屁股走人，Maru則是露出一臉故意的模樣，開心成為紙箱的新主人。

飼主經常在Instagram帳號「@maruhanamogu」分享家中貓咪的生活，Maru是一隻非常愛紙箱的貓咪，無論尺寸再小的紙箱，牠都會想盡辦法塞進去，也因為太愛紙箱，時常和Hana鬧出不少笑話。有一次Maru不小心將箱子扳倒，狠狠地砸向Hana，讓Hana受到傷害瘋狂逃離現場。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲Maru跟Hana一起躲在紙箱裡。 （圖／取自Instagram@maruhanamogu）

Maru霸佔箱子影片經網友分享到臉書社團「爆笑公社」，引來不少人笑翻留言，「一定是故意的！」、「強行逼佔」、「這是霸凌R」、「完美的霸佔地盤」、「被車輾到啦XD」、「芝麻麻糬被擠出來了」、「乞丐趕廟公」、「份量十足，踩沒幾下就出來了」、「技術性逼宮」、「一箱不容兩貓」、「白爛貓的原型？」。

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關鍵字： 貓咪虎斑紙箱箱子屋頂塌陷霸凌

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