吃醋阿金淚眼硬擠「哥哥專屬小床」　碰一聲「直達1樓..





▲Corona看著Jojo獨享小床，超羨慕！（圖／JoRona總裁們的下班生活授權，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

寵物小組／綜合報導

「為什麼我沒有？」西高地白㹴Jojo和黃金獵犬Corona是一對愛搗蛋的狗寶，這天弟弟看見哥哥躺在可愛的木製小床上面，甚至還有棉被可以蓋，覺得好吃醋，於是不顧龐大身軀偷偷擠上去，果然造成悲劇，讓整塊木板都垮下來。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲Corona踩壞小床，淚眼汪汪。

照片中，Corona眼巴巴地望著哥哥的「專屬狗窩」，看起來都快哭了，牠醋勁大發，決定趁著沒人注意的時候「偷睡」，卻當場把小床踩壞。屁股著地的阿金發現爭寵失敗，覺得更委屈了，一臉「奧嘟嘟」，就像在說，「人家也要啦！」

▲Jojo喜歡睡在小床上「饋頭」。

飼主Cynthia Chang表示，哥哥目睹一切也當場傻眼，「Corona好像沒發現自己已經40公斤，很有份量，常常爬上椅子討抱抱。」她也很想讓2個寶貝都有自己的窩，無奈市面上沒有販賣更大的尺寸，「阿金這個身材，只能買兒童床了！」

Cynthia Chang將兄弟倆的逗趣互動分享到「有點毛毛的」之後，讓許多網友笑翻，紛紛留言，「牠得不到，別人也別想得到！」、「阿金：不是我胖，是床太小！」、「哥哥～我幫你坐壞，就能換一張大一點的床了！」、「床才是真正受害者啊～XD」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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