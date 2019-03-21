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遭棄想餓死自己…三花到新家「不吵不鬧」　媽：貼心又撒嬌

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 ▲遭棄厭食剩1.6KG…三花到新家「不吵不鬧」媽：貼心又撒嬌（圖／板橋動物之家貓舍志工、朱小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲曾經憂鬱、厭食的麗花，找到了幸福的家～（圖／板橋動物之家貓舍志工、朱小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

實習記者吳美依／採訪報導

曾經住在板橋收容的米克斯「麗花」，一度因為被退養造成憂鬱、厭食， 瘦到只剩下1.6公斤，讓志工以及許多網友都很心疼、不捨。幸好，牠住院休養後逐漸康復，也遇見了現任飼主朱小姐，已經搬到了充滿愛心與耐心的新家庭，展開幸福的第二貓生。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲晚上會叫…親人三花被退養　「厭食剩1.6KG」想餓死自己（圖／板橋動物之家貓舍志工提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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▲麗花被退養後厭食，瘦到1.6公斤。（圖／板橋動物之家貓舍志工提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

▲晚上會叫…親人三花被退養　「厭食剩1.6KG」想餓死自己（圖／板橋動物之家貓舍志工提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲麗花堅持拒絕進食，後來安裝食道胃管，才能灌食營養液、維持身體運作。

志工向《ETtoday寵物雲》提到，大家一開始都很擔心麗花到了新環境又變得焦慮，醫師還特地開了輕微鎮靜的藥物和食慾促進劑，「朱小姐很願意配合『循序漸進互動』，先讓貓咪待在籠內適應環境、培養安全感。」沒想到，毛孩適應非常良好，很快就放心地側躺睡覺，「牠平常都非常安靜、乖巧，有時發呆，有時討摸，食慾和大小便都很正常，跟一般貓咪一樣。」

▲遭棄厭食剩1.6KG…三花到新家「不吵不鬧」媽：貼心又撒嬌（圖／記者吳美依攝）

▲麗花剛到新家時先關籠適應環境，牠也非常乖巧。

朱小姐開玩笑地說，麗花還是會有「貓脾氣」，但是晚上不吵也不鬧，「就連早上肚子餓了，也是發現我快醒了、翻身，才開始叫人起床，很貼心呢。」除此之外，這孩子也非常撒嬌，「看見我下班回家，一定會跑來討摸、歡迎我。」她很想和前任飼主說，「不管當初為什麼放棄，希望以後不要再『給了希望，又讓牠們失望』。動物很聰明，真的知道誰對牠好。」

▲遭棄厭食剩1.6KG…三花到新家「不吵不鬧」媽：貼心又撒嬌（圖／板橋動物之家貓舍志工、朱小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲麗花適應良好，撒嬌又討摸。

志工也補充提到，毛孩被摸摸時，偶爾還是會伸出貓拳揍人、咬人，但力道都很輕、沒有殺傷力，和剛被退養時，彷彿要「置人於死地」的攻擊完全不同，「新主人把牠當成小公主一般疼愛，希望麗花慢慢找回自信，變成人見人愛的小女孩～」

▲遭棄厭食剩1.6KG…三花到新家「不吵不鬧」媽：貼心又撒嬌（圖／板橋動物之家貓舍志工、朱小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲朱小姐形容麗花非常貼心。

志工感慨地說，這一路上給予溫暖和幫助的人真的很多，「感謝所有醫護人員把這孩子當作自己的貓照顧，縱使被攻擊還是沒有放棄、持續親訓。還有很多朋友幾乎每晚都去陪麗花說話、提供罐頭和肉泥。」他也表示，各地收容所還是有許多浪浪，「如果大家有能力，也可以嘗試到那裡多多幫忙、尋找緣分，讓這些沒有家的孩子，得到一次擁有幸福的機會。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

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關鍵字： 收容所退養棄養領養板橋動物之家

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