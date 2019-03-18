驚喜包！暖萌米克斯激似「小綿羊」　瞇眼燦笑：咩嗚～

▲米克斯狗狗咩仔長得超像小綿羊。（圖／「李佳 Chia Chia Lee」授權，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

實習記者吳美依／採訪報導

米克斯果然是驚喜包！「咩仔」是1隻長相非常特別的狗狗，全身雪白、柔順的長毛，搭配垂下的耳朵，讓牠看起來就像是1隻小綿羊。這隻萌汪在大約3個多月前幸運等到新家，飼主李佳也在網路上開心分享毛孩的照片，「只會『咩嗚』，不會『凹嗚』～」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

請繼續往下閱讀...

▲李佳一家人從新屋收容所把咩仔帶回家。

▲咩仔怎麼在抱枕上？

▲咩仔在草皮旁邊看起來更像小綿羊了～

李佳接受《ETtoday寵物雲》的採訪時提到，遇見咩仔是一段很奇妙的緣分，「我姐姐非常喜歡羊，也逐漸感染周遭的人，最後甚至全家都『禁吃羊肉』。」她回憶，看見這孩子照片的時候就印象深刻，但也因此興起領養的念頭，「當時抽籤的機率很小，但我們還是抱著試試看的心態參加，殊不知就『賓果』了。」

▲咩仔是個鬼靈精，超喜歡交朋友。

▲咩仔笑起來好燦爛～

李佳猜想，也許是因為不吃羊肉，才有緣份把咩仔帶回家，「我們都是0經驗的新手飼主，一開始還覺得牠很乖巧，沒想到後來越來越皮，但也帶來很多歡笑跟趣事。」她提到，狗狗個性古靈精怪、吃軟不吃硬，「雖然身材嬌小，但卻很愛交朋友，就連超大隻的哈士奇也不怕。」

▲聰明的咩仔聽得懂客語指令哦～

▲李佳與全家人都覺得，和咩仔相遇真是奇妙的緣分呢！

李佳身兼客語老師、主持人的身分，寵物似乎也耳濡目染，聽得懂客語指令，「握手、坐下都難不倒牠，咩仔真的是隻蠻聰明的狗呢！」她將毛孩溫暖燦笑的萌照分享到「有點毛毛的」之後，也吸引許多粉絲關注，紛紛留言，「好像娃娃哦！」、「牠的笑容讓人看了好想親一下喔！」、「清境農場到了！(^o^)」、「脫掉你的偽裝吧！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

#李咩仔的客語教室 最近就是在學習數字一到五 看似簡單但對這位同學來說實在「很！難」 因為他的專長除了學客語愛汪汪叫讓你又愛又恨外 再來就是吃東西⋯⋯ （而且是什麼都要吃的那種⋯⋯所以不是小羊是肥羊了 不知道到底懂不懂 不過我想基本禮儀應該是沒問題的啦 還是給你一個掌聲啦 懂ㄎㄧㄤ #說到五還給我吃錯地方 #佳佳老師與李咩仔的日常 #請同毛小孩講客 #毛界 #客語認證 由李佳 Chia Chia Lee 發佈於 2019年3月14日 星期四

▲咩仔聽得懂客語喔！

▼更多精采影音