新朋友「鬃毛大橘貓」　聖上驚恐監視：電視裡跑出來？

▲黑豆一臉驚恐，不敢接近新朋友。（圖／飼主王小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

實習記者吳美依／採訪報導

「媽咪，這是誰？」喵星人「黑豆」在家裡發現一位「新朋友」，對方是隻奇怪的大橘貓，不但長了一整圈茂密鬃毛，還呆呆地坐在那兒動也不動。原來那是動畫片《馬達加斯加》角色「愛力獅」，毛孩被這位貓科遠親嚇得不敢前進，只好躲得遠遠「監視」，一臉驚恐。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲黑豆疑惑，「這傢伙怎麼都不會動？」

▲黑豆監視中。

飼主王小姐接受《ETtoday寵物雲》的採訪時提到，家中共有8隻主子，卻只有黑豆對獅子玩偶萬分恐懼，「牠前幾天才第一次見到愛力獅，卻怎麼樣都不敢靠近。」她也覺得奇怪，兒子對其他娃娃卻無感，「可能因為獅子也是貓科動物吧？」

▲黑豆平常很喜歡吃菜跟賴床。

▲黑豆翻肚肚～

王小姐提到，黑豆的個性呆呆、傻傻地，所以也被暱稱「傻豆」，平時很喜歡吃菜，非常乖巧，但是卻有「賴床」的壞習慣，「家裡貓咪的作息都跟我一樣，但是只有牠愛睡覺，總是賴到早餐時間還不起來，得要我去抱才行。」除此之外，兒子還有個「特技」，只要聽到「親親」的指令，就會主動湊近奴才臉龐，獻上香吻呢！

▲黑豆個性傻傻的，王小姐也會叫牠「傻豆」。

▲黑豆和同胎哥哥一起被撿回家，牠們倆就連體重都一樣呢！

這張照片被分享到臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」之後，引起熱烈討論，讓許多網友笑翻留言，「喵：這個要考慮考慮……。」、「獅：這朋友看起來真好吃！」、「一開始我還一直在尋找橘貓，經過了幾分鐘，我才發覺…原來是獅子！」也有人被勾起回憶，大唱卡通主題曲，「I love to move it move it!」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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