小黃狗「天生無肛」大腸外露　見愛媽狂舔傷口：這裡好痛

▲天生無肛的茜茜在台東流浪。（圖／網友Christina提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

實習記者吳美依／採訪報導

台東有一隻名叫「茜茜」的小黃汪，天生患有「無肛症」，導致大腸和陰唇都露出來，卻獨自在外流浪。網友Christina的朋友在旅遊途中偶然看見牠，回家之後仍然放不下心，於是聯絡好友與當地愛媽，終於成功救援，目前狗狗已經接受醫療，仍在住院當中，等待一個新家。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲茜茜非常親人，被救援後也已經接受醫療，並無大礙。

Christina接受《ETtoday寵物雲》的採訪時提到，朋友們輾轉聯繫到一位曾經幫助茜茜的善心人士，對方已經砸下重金幫忙安裝人工肛門，但無力繼續照顧，「愛媽第1次去找狗狗時，牠原本躲在非常隱密的地方，卻主動跑出來迎接，彷彿一直在等待某個人到來，痛到吃不下罐罐時，還會不斷在大家面前舔舐傷口，好像在說『這裡很痛』。」

▲Christina形容茜茜是一隻非常親人乖巧的狗狗。

Christina提到，浪浪一看到人類就主動靠近、討摸摸，還會跟在腳邊慢慢隨行，「就算不小心碰到牠的屁股也不會生氣，真的是一隻非常乖巧、非常溫柔的狗狗。」她轉述獸醫師的診斷，應該是受到外力影響才會造成脫肛，目前已經處理妥當，正在復原當中，「如果茜茜被原放，傷口氣味容易吸引同類攻擊，也很可能反覆感染，幾乎等於讓牠慢慢等死，因此希望等待有緣人把牠帶回家。」

▲Christina等人也願意負責載送狗狗，只希望能幫茜茜找到有緣的家庭。

Christina解釋，茜茜的人工肛門仍然可以順利運作，照顧上與一般汪汪沒有太大不同，只需要注意上廁所後的清潔，並且避免餵食太硬或太軟的食物，「很多網友建議送到狗園，但這些救援人士的負擔已經非常沉重，卻往往沒有民眾願意持續協助。我們也聽說很多旅客和當地人都看過茜茜，卻一直沒有人伸出援手，希望大家在能力範圍之內，也能盡量幫助這些孩子們。」

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