ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

被奴才咳2聲吵醒　主子鬧起床氣狂喵碎唸：小聲點啦！

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲憨吉大鬧起床氣，聽見媽咪咳嗽就碎唸。（影／網友陳蘋果提供） 

實習記者吳美依／採訪報導

橘白米克斯「憨吉」這天早上躺在架子上賴床、睡得香甜，卻突然被媽咪的咳嗽聲給驚醒，牠不滿地大聲喵喵叫，就像在碎碎念，「小聲一點啦！」貓貓翻個身後繼續補眠，但是聽見「噪音」還是一直在抱怨，讓飼主陳蘋果被惹得哭笑不得。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲奴才咳2聲…主子被吵醒鬧起床氣　狂喵碎唸：小聲點啦！（圖／網友陳蘋果提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

請繼續往下閱讀...

▲憨吉聽見媽咪咳嗽，瘋狂喵喵叫碎唸。（圖／網友陳蘋果提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

▲奴才咳2聲…主子被吵醒鬧起床氣　狂喵碎唸：小聲點啦！（圖／網友陳蘋果提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲各位觀眾，2隻雞腿～

▲奴才咳2聲…主子被吵醒鬧起床氣　狂喵碎唸：小聲點啦！（圖／網友陳蘋果提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲憨吉：貓生好難……。

陳蘋果向《ETtoday寵物雲》表示，當時她正在看電視，因為過敏的關係，所以稍微咳了幾聲、清喉嚨，沒想到在旁邊睡覺的兒子立刻出聲抗議，「如果我打噴嚏，憨吉也會發出『嘎嘎叫』，好像在嫌人家吵到牠睡覺了。」她形容這孩子個性活潑、調皮，是個小小鬼靈精，和弟弟妹妹的感情也非常要好，總是玩在一起。

▲奴才咳2聲…主子被吵醒鬧起床氣　狂喵碎唸：小聲點啦！（圖／網友陳蘋果提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲一條憨吉～

▲奴才咳2聲…主子被吵醒鬧起床氣　狂喵碎唸：小聲點啦！（圖／網友陳蘋果提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲憨吉：朕怎麼可以如此帥氣？

▲奴才咳2聲…主子被吵醒鬧起床氣　狂喵碎唸：小聲點啦！（圖／網友陳蘋果提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲憨吉圓滾滾的眼睛，真的超萌～

陳蘋果提到，憨吉在家就像個小霸王，平常最喜歡爬到高高的地方睡覺，或是居高臨下觀察大家，「而且還很自戀，會盯著鏡子裡的自己看很久呢！」她將這則影片分享到臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」後，讓許多網友笑翻留言，「牠在說God bless you」、「你好大的膽子，竟敢吵醒喵皇？」、「牠擔心妳啦，叫妳趕快去看醫生。」、「牠是在問你還好嗎？沒事吧？」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▼更多精采影音

關鍵字： 咳嗽起床氣

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

馬麻屢次質問「你是帥哥嗎」 哈士奇堅定點頭：那還要問！

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

驚喜包！暖萌米克斯激似「小綿羊」　瞇眼燦笑：咩嗚～

白光一閃！主子變「銷魂黑熊」超崩壞　她笑翻：我錯了..

浪橘怕點藥「躲到最高境界」　網全歪樓：肌肉馮老大❤

「被自己的便便臭到！」　聖上趕快拿奴才外套蓋住

領養13天退回收容所　害羞汪見熟人「招手說嗨」：我..

竟讓笨狗上床…主子「結屎面」殺氣狠瞪：全部給朕趕出..

影／晚上會叫…親人三花被退養　「厭食剩1.6KG」..

坐車去復健囉！　癱汪趴窗邊「燦笑看風景」曬太陽就好..

7.2KG橘貓「整個餐桌都扛來」　飛機耳無辜討吃：..

連日陰雨…浪浪縮玉米田「全身溼透＋發抖」只為等一餐

剛出生浪浪遭棄...變身警犬小黃　特製掛牌「實務訓..

晚上會叫…親人三花被退養　「厭食剩1.6KG」想餓..

萌貓高舉腳腳！卡嘰卡嘰狂啃 粉紅肉球美暈萬人：草莓..

幼汪疑遭棄養被車撞「後腿癱瘓」　第1次被抱...善..

最後一次捐血！黑妹安靜扎針　爸笑：6年可以光榮退休..

一進門撒嬌柴「看醫生症候群」上身　風暴式甩頭露齒慘..

教官嚴肅講課「台下狂蠕動」　小黑誤闖教室學生摀嘴憋..

馬麻我帶牛角角跟墨鏡 484有帥帥

超大陣！米克斯軍團集體過馬路 義氣汪殿後..交警..

半夜肚子餓...臘腸叼飯碗討食　秒變蒙面俠網驚：都..

遭媽「藝術之手」剃毛　特異幾何圖形…美喵宇宙崩潰：..

被奴才咳2聲吵醒　主子鬧起床氣狂喵碎唸：小聲點啦！

啊，我死了！喵中彈「慢動作倒地→沒呼吸」　演技驚呆..

帶狗去一次...老闆娘見面就找慢慢　外帶多送麵包：..

德寵物店傍晚5點才能買倉鼠！　籠子小於1公尺就是虐..

狗群路上互嗆！俗辣柴「抱媽大腿」狂叫囂：打我啊笨蛋

小三生被蓋「遲到章」　爸曝爆笑原因：全是「牠」惹的..

熟睡阿金聞到「食物山丘」會醒嗎？　意外結局驚呆百萬..

水餃剛包好卻被「蓋印章」　主子肉掌認證：這顆我的！

連跳6次都失敗！小狗不放棄...助跑跳牆第7次終於..

戈登忍不住落淚　朗神不要鞠躬要抱抱還這麼說

台南市議員涉詐領助理補助費　夫妻2人被裁准羈押禁見

《東宮》被刪2段吻戲曝光！　李承鄞「床上硬壓」強吻..

網路世代普遍詞窮 遇好笑事只會說：「哈哈哈」！

高嘉瑜認簽了「結婚證書」！另一欄竟是柯文哲親筆簽名..

重慶再爆非洲豬瘟「9頭發病6死」　21省份才剛解除..

《大時代》的他領便當！江祖平淚崩躺在懷中：你只是睡..

川普秀「對照圖表」　霸氣宣布：今晚伊斯蘭國就從地表..

中職／開季目標成真　知念廣彌：每場當成最後一場

妳想哪款求婚鑽戒？　GRAFF婚戒展讓你仔細瞧

寵物動物熱門新聞

田中築巢下蛋　網驚呆：這不得鳥..

貓媽叼2坨黑黑丟砂盆　鏟屎官看..

二哈見爸抱老婆　崩潰反擊爭寵

汪被開膛倒毒物　痛苦狂奔後安樂..

「台灣貓黨」看板瘋傳　網：我投

6小獵豹長大　1年後分不出誰是..

飛機上丟萌柯基？墜地影片網瘋傳

汪誤食「醬汁」　洋蔥中毒溶血亡

睽違11年！導盲犬扯牽繩奔向家..

麵條失手掉喵主子頭上讓奴才超挫

黑妹捐血6年光榮退休　網友道謝

寵物龜大雪中散步　不小心結冰了

厭食麗花到新家　變成撒嬌貼心貓

喵便便用力　顏面神經失控狂嘟嘴

讀者迴響

熱門新聞

田中築巢下蛋　網驚呆：這不得鳥..

貓媽叼2坨黑黑丟砂盆　鏟屎官看..

二哈見爸抱老婆　崩潰反擊爭寵

汪被開膛倒毒物　痛苦狂奔後安樂..

「台灣貓黨」看板瘋傳　網：我投

6小獵豹長大　1年後分不出誰是..

飛機上丟萌柯基？墜地影片網瘋傳

汪誤食「醬汁」　洋蔥中毒溶血亡

睽違11年！導盲犬扯牽繩奔向家..

麵條失手掉喵主子頭上讓奴才超挫

黑妹捐血6年光榮退休　網友道謝

寵物龜大雪中散步　不小心結冰了

厭食麗花到新家　變成撒嬌貼心貓

喵便便用力　顏面神經失控狂嘟嘴

翻車魚正面照只剩一張嘴　網崩潰

最新影片

更多

剛出生浪浪遭棄...變身警犬小黃　特製掛牌「實務訓練中」萌到爆

晚上會叫…親人三花被退養　「厭食剩1.6KG」想餓死自己

萌貓高舉腳腳！卡嘰卡嘰狂啃 粉紅肉球美暈萬人：草莓口味

幼汪疑遭棄養被車撞「後腿癱瘓」　第1次被抱...善心人士怒：很夭壽

最後一次捐血！黑妹安靜扎針　爸笑：6年可以光榮退休了

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面