被奴才咳2聲吵醒　主子鬧起床氣狂喵碎唸：小聲點啦！

▲憨吉大鬧起床氣，聽見媽咪咳嗽就碎唸。（影／網友陳蘋果提供）

實習記者吳美依／採訪報導

橘白米克斯「憨吉」這天早上躺在架子上賴床、睡得香甜，卻突然被媽咪的咳嗽聲給驚醒，牠不滿地大聲喵喵叫，就像在碎碎念，「小聲一點啦！」貓貓翻個身後繼續補眠，但是聽見「噪音」還是一直在抱怨，讓飼主陳蘋果被惹得哭笑不得。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）





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▲憨吉聽見媽咪咳嗽，瘋狂喵喵叫碎唸。（圖／網友陳蘋果提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）





▲各位觀眾，2隻雞腿～

▲憨吉：貓生好難……。

陳蘋果向《ETtoday寵物雲》表示，當時她正在看電視，因為過敏的關係，所以稍微咳了幾聲、清喉嚨，沒想到在旁邊睡覺的兒子立刻出聲抗議，「如果我打噴嚏，憨吉也會發出『嘎嘎叫』，好像在嫌人家吵到牠睡覺了。」她形容這孩子個性活潑、調皮，是個小小鬼靈精，和弟弟妹妹的感情也非常要好，總是玩在一起。

▲一條憨吉～

▲憨吉：朕怎麼可以如此帥氣？

▲憨吉圓滾滾的眼睛，真的超萌～

陳蘋果提到，憨吉在家就像個小霸王，平常最喜歡爬到高高的地方睡覺，或是居高臨下觀察大家，「而且還很自戀，會盯著鏡子裡的自己看很久呢！」她將這則影片分享到臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」後，讓許多網友笑翻留言，「牠在說God bless you」、「你好大的膽子，竟敢吵醒喵皇？」、「牠擔心妳啦，叫妳趕快去看醫生。」、「牠是在問你還好嗎？沒事吧？」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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