熱呼呼出爐！聖上欽賜「黃金泡泡浴」　奴才「一摸就化開」秒崩潰

▲小金貼心幫奴才的泡泡浴加一點風味。（影／郭姓飼主提供）

實習記者吳美依／採訪報導

還不快謝恩！郭姓飼主工作了整天，回家後想要洗個暖呼呼的熱水澡、好好放鬆，最近卻總覺得水質出問題，呈現奇怪的青黃色。這天他意外發現寵物「小金」鬼鬼祟祟，便偷偷跟蹤，竟然目睹貓咪跳進浴缸拉屎，崩潰貼文，「夢幻溫馨的泡澡時又能摸到黃金，肯定促進血液循環，倦意睡意全消，貼心的小孩人人疼！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）





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▲拉下去了……。（圖／郭姓飼主提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

▲小金：這要朕怎麼撥沙呀？真是的。

郭姓飼主接受《ETtoday寵物雲》的採訪時說，前幾天發現小金會在自己的水碗裡大便，顏色「似曾相識」，「我埋伏後才親眼看見，牠每天都在等我放水，才特地跳進去上廁所。」他提到，排泄物遇熱迅速溶解，加上泡泡掩蓋，所以很難立刻發現，「我洗了2周的便便澡……。」

▲小金1、2個月大時被人從臭水溝撈起來。

▲小金完全不怕水。

郭姓飼主去年（2018年）12月時，在澎湖的臭水溝裡撈起小金，「醫生判斷牠呼吸道感染、黴菌感染還有皰疹，不值得救活。」幸好，貓貓還是堅強地活下來，還是隻超級好動的活潑寶寶，「也許是因為小時候曾經在溝裡打滾，一點也不怕水呢。」他也笑著說，這傢伙破壞力比幼犬還強，「力量永遠用不完！」

▲郭姓飼主家裡養了12隻狗、8隻貓，非常熱鬧。

▲小金最喜歡黏著車禍脊椎重傷的阿菊（左）。

郭姓飼主總共了12隻狗、8隻貓，都是路上撿到的孤兒，或是重傷浪浪，他笑著說，「我家的小孩都怪怪的，不過有些動作是改不了的，雖然每天氣到笑，不過習慣就好，也為我帶來快樂，如果少了牠們，生活會非常無趣。」

▲小金現在是個活力四射的孩子。

這則「黃金泡泡浴」的影片被分享到臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」之後，讓3千多名網友笑翻，紛紛留言，「麝香浴。」、「順便洗屁屁～」、「直接幫牠洗下去了」、「怎麼埋⋯牠很困擾啊！」、「喵：便便不見了耶～真方便！」、「養顏美容。」、「天然麝香橘貓入浴劑，只有你才有。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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