ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

磁磚亮亮的…家政柴「雙腳狂嚕地板」：怎麼擦不乾淨？

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲小奇，「我來幫媽咪擦這塊怪怪的地板 ！」（影／小奇媽咪提供）

實習記者吳美依／採訪報導

1歲大的柴犬「小奇」非常愛乾淨，注重居家整潔，這天牠看見地板上出現一塊閃閃發亮的圖案，覺得真是太詭異，於是發揮「家政婦」精神想要把「污漬」擦乾淨，2隻前腳拚命挖呀挖，卻完全沒用。媽咪看到這一幕，簡直快要被笑翻，貼文分享，「孩子，那是光呀～」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲磁磚亮亮的…家政柴「雙腳狂嚕地板」：怎麼擦不乾淨？（圖／小奇媽咪提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

請繼續往下閱讀...

▲小奇好想把這塊亮亮的地板擦乾淨呀～（圖／小奇媽咪提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

媽咪接受《ETtoday寵物雲》的採訪時提到，小奇本來坐在沙發上陪她看電視，突然發現那裡有光，就衝下去擦地板，「牠真的使出吃奶的力氣！但是後來還被自己嚇到，繞著客廳爆衝好幾圈。」她也笑著說，兒子其實很喜歡曬太陽，這次可能是覺得地板怎麼會亮亮的，很奇怪！

▲磁磚亮亮的…家政柴「雙腳狂嚕地板」：怎麼擦不乾淨？（圖／小奇媽咪提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲小奇最喜歡霸氣強吻爸爸。

媽咪說，小奇是隻有點潔癖的柴柴，如果圍欄裡不乾淨，也會一直耙地板，「好像在提醒奴才們要打掃了。」她也提到，汪汪活潑、愛撒嬌，平常最喜歡玩丟球，每天都會等爸爸下班，霸氣「壁咚」之後再強吻，「在家很皮，在外卻很會裝乖，連醫生都說是少見的『模範好柴』。」

▲磁磚亮亮的…家政柴「雙腳狂嚕地板」：怎麼擦不乾淨？（圖／小奇媽咪提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲等待媽咪說「好」才會開動的乖孩子。

這則影片被分享到臉書社團「柴犬大學　下課10分鐘」後，引起熱烈討論，網友笑翻留言，「柴寶怪動作真的很多」、「出頭好多XD」、「這批很純」、「我們家的柴柴，太陽大時帶去散步，也是會被自己的狗影嚇到。」、「柴犬都有潔癖呀～」、「好崩潰，擦不掉！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▼更多精彩影音。

關鍵字： 柴犬柴柴

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

超大陣！米克斯軍團集體過馬路 義氣汪殿後..交警急指揮：快過去！

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

被奴才咳2聲吵醒　主子鬧起床氣狂喵碎唸：小聲點啦！

遭棄想餓死自己…三花到新家「不吵不鬧」　媽：貼心又..

泡泡浴呈怪異青黃色　奴才埋伏目睹「聖上欽賜」秒崩潰..

驚喜包！暖萌米克斯激似「小綿羊」　瞇眼燦笑：咩嗚～

白光一閃！主子變「銷魂黑熊」超崩壞　她笑翻：我錯了..

浪橘怕點藥「躲到最高境界」　網全歪樓：肌肉馮老大❤

「被自己的便便臭到！」　聖上趕快拿奴才外套蓋住

領養13天退回收容所　害羞汪見熟人「招手說嗨」：我..

影／晚上會叫…親人三花被退養　「厭食剩1.6KG」..

7.2KG橘貓「整個餐桌都扛來」　飛機耳無辜討吃：..

貪吃汪嗑光整袋「生麵」被抓包 阿嬤快氣瘋...萌回..

鬆獅見家人要出門乖坐等上車　 阿公2次零食拐騙：不..

流浪熊被暖機師收養成「最萌維修員」 每天花兩小時陪..

喵星人戴上日式糰子頭套賣萌　網笑：白色那顆內餡跑出..

澳洲無尾熊躲車內吹冷氣避暑　車主崩潰「連哄帶餵水」..

東西掉了任性媽不幫撿 憤怒柴柴使出憤怒柴手

幼汪疑遭棄養被車撞「後腿癱瘓」　第1次被抱...善..

最後一次捐血！黑妹安靜扎針　爸笑：6年可以光榮退休..

一進門撒嬌柴「看醫生症候群」上身　風暴式甩頭露齒慘..

教官嚴肅講課「台下狂蠕動」　小黑誤闖教室學生摀嘴憋..

先不談貓熊！壽山動物園請「印度大犀鳥」代言　邀你做..

博美跪地跟基主許願！　下秒起立合手拜拜：保佑我吃好..

藍貓睡一半驚醒！「黃金右臂」強掰奴才大腿　5秒後累..

孩子們說床底有怪物…媽以為是幻想玩伴　半夜真的出來..

汪死命追車跑到見血　路人敲窗卻被回「喔那隻狗我們不..

喵拉屎在地上網卻讚翻「超有家教」　原來牠便意爆炸時..

要加班到8點！傻萌汪「驚恐歪頭」　靜默3秒握手：好..

163公斤「越南傳說神鱉」屍體獲得超高待遇　等同列..

磁磚亮亮的…家政柴「雙腳狂嚕地板」：怎麼擦不乾淨？

愛睏卻不能睡！汪「白眼度估」超ㄎㄧㄤ　網笑：上班的..

被爆「偽造張紫妍遺書」　影后沈默5天回應⋯韓網嚇壞..

三巨頭23日喬蔡賴對決　協調期延後「變動最小」為原..

台中一日遊　雲林縣長張麗善率70多人參訪花博

郭宗坤將開刀「再打臉柯以柔」：我1個多月沒看到小孩..

桃園旱季山區無水可用　趙正宇爭取加壓站「下水上送」

子控父性侵1年366次「先3兄弟再換媽」　「生殖器..

胎中胎！　姊姊懷上「有手腳卻無心無腦」的雙胞胎妹妹

台灣恐3度缺席世界衛生大會　朱立倫：執政當局要克服..

郭宗坤深夜「活跳跳」現身汐止釣蝦場！　柯以柔：不是..

減肥也能吃鍋！營養師激推「3種超神鍋物」爽吃肉又補..

寵物動物熱門新聞

雜亂桌面變乾淨　他偷拍撞見真相

汪誤食「醬汁」　洋蔥中毒溶血亡

兄妹午睡四肢緊扣　為這件事翻臉

厭食麗花到新家　變成撒嬌貼心貓

6小獵豹長大　1年後分不出誰是..

保母喵輕拍胸口3下　寶寶秒入睡

大黃狗闖入!　米國學校動物園死..

上班累得像狗　開攝影機愛犬睡翻

二哈見爸抱老婆　崩潰反擊爭寵

水餃包好被蓋印章　主子肉掌認證

德國寵物店傍晚5點才能買倉鼠！

世界最長壽象龜　活了256歲！

無尾熊躲汽車內避暑　車主崩潰

寵物龜大雪中散步　不小心結冰了

讀者迴響

熱門新聞

雜亂桌面變乾淨　他偷拍撞見真相

汪誤食「醬汁」　洋蔥中毒溶血亡

兄妹午睡四肢緊扣　為這件事翻臉

厭食麗花到新家　變成撒嬌貼心貓

6小獵豹長大　1年後分不出誰是..

保母喵輕拍胸口3下　寶寶秒入睡

大黃狗闖入!　米國學校動物園死..

上班累得像狗　開攝影機愛犬睡翻

二哈見爸抱老婆　崩潰反擊爭寵

水餃包好被蓋印章　主子肉掌認證

德國寵物店傍晚5點才能買倉鼠！

世界最長壽象龜　活了256歲！

無尾熊躲汽車內避暑　車主崩潰

寵物龜大雪中散步　不小心結冰了

短腿汪送養60天抽高　中途媽落..

最新影片

更多

貪吃汪嗑光整袋「生麵」被抓包 阿嬤快氣瘋...萌回頭：看我幹嘛？

鬆獅見家人要出門乖坐等上車　 阿公2次零食拐騙：不能跟啦！

流浪熊被暖機師收養成「最萌維修員」 每天花兩小時陪冬眠：絕不會拋棄牠

喵星人戴上日式糰子頭套賣萌　網笑：白色那顆內餡跑出來了

澳洲無尾熊躲車內吹冷氣避暑　車主崩潰「連哄帶餵水」驅趕

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面