磁磚亮亮的…家政柴「雙腳狂嚕地板」：怎麼擦不乾淨？

▲小奇，「我來幫媽咪擦這塊怪怪的地板 ！」（影／小奇媽咪提供）

實習記者吳美依／採訪報導

1歲大的柴犬「小奇」非常愛乾淨，注重居家整潔，這天牠看見地板上出現一塊閃閃發亮的圖案，覺得真是太詭異，於是發揮「家政婦」精神想要把「污漬」擦乾淨，2隻前腳拚命挖呀挖，卻完全沒用。媽咪看到這一幕，簡直快要被笑翻，貼文分享，「孩子，那是光呀～」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）





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▲小奇好想把這塊亮亮的地板擦乾淨呀～（圖／小奇媽咪提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

媽咪接受《ETtoday寵物雲》的採訪時提到，小奇本來坐在沙發上陪她看電視，突然發現那裡有光，就衝下去擦地板，「牠真的使出吃奶的力氣！但是後來還被自己嚇到，繞著客廳爆衝好幾圈。」她也笑著說，兒子其實很喜歡曬太陽，這次可能是覺得地板怎麼會亮亮的，很奇怪！

▲小奇最喜歡霸氣強吻爸爸。

媽咪說，小奇是隻有點潔癖的柴柴，如果圍欄裡不乾淨，也會一直耙地板，「好像在提醒奴才們要打掃了。」她也提到，汪汪活潑、愛撒嬌，平常最喜歡玩丟球，每天都會等爸爸下班，霸氣「壁咚」之後再強吻，「在家很皮，在外卻很會裝乖，連醫生都說是少見的『模範好柴』。」

▲等待媽咪說「好」才會開動的乖孩子。

這則影片被分享到臉書社團「柴犬大學 下課10分鐘」後，引起熱烈討論，網友笑翻留言，「柴寶怪動作真的很多」、「出頭好多XD」、「這批很純」、「我們家的柴柴，太陽大時帶去散步，也是會被自己的狗影嚇到。」、「柴犬都有潔癖呀～」、「好崩潰，擦不掉！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）



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