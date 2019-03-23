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黑黑1坨＋亮亮2點！她圖示「養黑貓好處」　上千網讚翻

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▲黑黑1坨＋亮亮2點！她圖示「養黑貓好處」　上千網讚翻（圖／網友Cammy Li提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。） 

▲黑貓真的很好畫！（圖／網友Cammy Li提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

實習記者吳美依／採訪報導

網友Cammy Li日前貼文分享養黑貓的好處，那就是「很容易畫」，她秀出作品示範，只要用筆塗出1坨模糊的影子，再點上2顆黃色圓點當作眼睛，就可以輕輕鬆鬆得到1隻「卡通版喵星人」，和寵物「小P」本尊的照片一比，還真的超像呢！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲黑黑1坨＋亮亮2點！她圖示「養黑貓好處」　上千網讚翻（圖／網友Cammy Li提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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▲小P是隻脾氣很好的貓貓。

Cammy Li向《ETtoday寵物雲》提到，當時小P剛好跳到茶几上面，她拿起手機拍照，只看到一對閃亮亮的眼睛，卻也從中得到靈感，趕緊提筆畫下來，「雖然只有運氣好的時候才能拍清楚五官，但如果仔細看，就可以發現牠的『豬鼻子』，鼻孔特別大呢！」

▲黑黑1坨＋亮亮2點！她圖示「養黑貓好處」　上千網讚翻（圖／網友Cammy Li提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲小P的叫聲也很可愛，只會嗚嗚叫。

Cammy Li形容兒子脾氣非常好，甚至還叫得來，但只要有人想要摸，就會立刻閃開，像個長不大的頑皮小男孩，「小P剛來家裡時得了金錢癬，還沒被發現之前，原本每晚都黏TT，後來我也被傳染了，牠卻突然就不跟我睡了！」

▲黑黑1坨＋亮亮2點！她圖示「養黑貓好處」　上千網讚翻（圖／網友Cammy Li提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲黑貓真的是極品呀！

這則貼文被分享到臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」之後，讓5千多名網友笑翻，紛紛留言，「其實滿像的……。」、「其實白貓更好畫，只要畫眼睛就好。」、「塗黑點2點，END！」黑貓飼主們也超有共鳴，爆料主子趣事，「常常看不出是正面還是背面！」、「還知道自己很黑，躲在黑塑膠袋上面或黑地毯，等著撲出來嚇人！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

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關鍵字： 米克斯黑貓

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