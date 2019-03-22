13歲「失智柴」窩媽咪懷裡當寶寶　露小牙齒幸福暖笑

▲13歲的阿乖被媽咪抱起來，露出像小嬰兒一樣單純可愛的笑容。（圖／網友Pei Chin提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

實習記者吳美依／採訪報導

柴柴「阿乖」今年13歲，大約從去年開始出現失智傾向，家人始終不離不棄地照顧，讓牠在生病之後還是過著幸福的生活。這天，媽媽百般疼惜地將毛孩抱在腿上，汪汪似乎也感受到了，臉龐掛上久違的笑容，甚至還露出了小牙齒，就像小嬰兒一樣可愛。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲阿乖笑起來超萌～

▲捏捏嘴邊肉～

姐姐Pei Chin接受《ETtoday寵物雲》的採訪時說到，阿乖原本是繁殖場的母狗，因為排不出正常卵子才被淘汰、來到家中，「牠剛回家時總是縮成一團睡覺、不會翻肚肚，感覺還是不太放鬆，後來才漸漸露出柴柴的本性，個性獨立，而且只認爸爸媽媽當主人，我和弟弟都花了好久才博得牠歡心呢！」

▲阿乖坐下來時後腿內八，年紀大了之後常常卡在縫隙裡。

▲阿乖失智後常常頭頂牆壁，或是把自己卡住。

Pei Chin說，阿乖上了年紀後，感官與關節都漸漸退化，常常需要家人幫忙抱著上、下樓梯，「失智之後，牠的空間感跟方向感也變得不好了，常常『面壁思過』、轉圈圈，或是把自己卡在椅子間、縫隙中，出不來時才會大叫求救。」她也提到，汪汪生病後，面容變得很滄桑，已經好久沒有笑了，「也不太會撒嬌，因為根本不認得我們了。」

▲帶阿乖出去玩。

Pei Chin表示，這幾個月來，阿乖的狀況越來越嚴重，也時常大小便失禁，「雖然13歲還不算高齡，但家人既然生病了，就更需要耐心、愛心來陪伴，認不得我們也沒有關係，只要能吃能睡、有進有出，就很棒了！」她也想起獸醫曾經提及，柴犬罹患失智的機率很高，「希望飼主們也能一起重視老犬的照顧問題。」

▲有了家人的愛，阿乖很幸福喔～

這則「老柴寶寶」的幸福照片被分享到臉書社團「柴犬司令部」後，引起熱烈討論，許多網友感動留言，「好幸福的笑容！」、「家有一老，如有一寶～」、「好萌的阿嬤喔！」、「童心未泯呦！」、「牠的腦海裡，一定滿滿都是幸福快樂的回憶。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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