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「誰家的貓這麼Q？」　走鐘主子咬小被被縮角落：是我…

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▲「誰家的貓這麼Q？」　走鐘主子咬小被被縮角落：是我…（圖／網友Meng Chun提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。） 

▲等等發現爸爸認不出自己，難過得咬著小被被躲到角落。（圖／網友Meng Chun提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

實習記者吳美依／採訪報導

女大十八變！網友Meng Chun近日換了手機桌布，男友看見之後好奇地問，「這是誰家的貓呀？這麼可愛！」這句話卻讓她當場笑翻，因為圖片主角正是家裡的寵物「等等」。毛孩發現爸爸認不出童年的自己，一秒變成臭臉，還咬著小被被縮到角落，看起來非常委屈。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲「誰家的貓這麼Q？」　走鐘主子咬小被被縮角落：是我…（圖／網友Meng Chun提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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▲等等從小和臘腸哥哥一起長大。

▲「誰家的貓這麼Q？」　走鐘主子咬小被被縮角落：是我…（圖／網友Meng Chun提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲等等是隻美萌貓呢～

Meng Chun接受《ETtoday寵物雲》的採訪時提到，其實以前男友看過這張照片，「可能是因為時間太久遠了，他已經忘記女兒曾經有過這麼苗條的時光。」她也笑著說，當下場面真的超尷尬，「我應該要怎麼解釋呀！」

▲「誰家的貓這麼Q？」　走鐘主子咬小被被縮角落：是我…（圖／網友Meng Chun提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲等等的眼神好深情、好撒嬌啊～

▲「誰家的貓這麼Q？」　走鐘主子咬小被被縮角落：是我…（圖／網友Meng Chun提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Meng Chun形容等等的脾氣就像狗狗一樣好。

Meng Chun回憶，她與男友工作時間比較長，捨不得看見臘腸獨自在家、太寂寞了，所以一直想要再領養1隻汪汪，互相作伴，正好聽見朋友撿到小貓咪，就順勢收編，「等等是被哥哥帶大的，所以好像也覺得自己是狗，怎麼搓、怎麼抱都可以。」

▲「誰家的貓這麼Q？」　走鐘主子咬小被被縮角落：是我…（圖／網友Meng Chun提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲萬惡的奴才視角。

▲「誰家的貓這麼Q？」　走鐘主子咬小被被縮角落：是我…（圖／網友Meng Chun提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲等等和哥哥感情非常融洽。

Meng Chun提到，兄妹倆感情非常好，就算玩瘋也不會吵架，「以前都是狗狗追貓咪，現在角色交換，還好哥哥逆來順受，被欺負也不會生氣。」她將這起趣事分享到「貓咪也瘋狂俱樂部」之後，讓1.5萬網友笑瘋，紛紛留言，「「過保固了」、「長大更可愛耶，臉圓圓～」、「現實太殘酷了XD」、「晚上要被主子滅口了」、「家家有隻回不去的貓」、「歲月是把殺豬刀」、「牠不是變了，只是做自己了。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

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