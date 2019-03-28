老公拿「布拉甲」亂晃成功釣出聖上　她傻眼：逗貓棒？

▲老公竟敢用內衣「釣貓」！（影／網友朱大勤提供）

實習記者吳美依／採訪報導

最貴的「一件逗貓棒」！米克斯「歐V」這天調皮躲到床底下躲藏，飼主朱大勤趕緊叫先生把貓咪「騙」出來，過了一陣子後，卻看見老公拿著她昂貴內衣亂晃的影片，沒想到還真的成功讓毛孩上鉤，讓她哭笑不得，貼文分享，「全世界的老公都在找死！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲歐V一臉問號，「這是新的逗貓棒？」（圖／網友朱大勤提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

▲朱大勤家中毛口眾多。

▲歐V個性非常黏人。

朱大勤接受《ETtoday寵物雲》的採訪時提到，家中毛口眾多，其中一隻貓咪因為患有貓愛滋，所以與其他寵物隔離、和夫妻倆一起睡，「但是歐V非常黏人，很喜歡偷偷跑進房間，躲在床底下，我們只好一直拿逗貓棒把牠騙出來。」她當時沒有想太多，只叫老公「旁邊有什麼就拿什麼」，沒想到結局讓人好氣又好笑。

▲歐V好愛找爸爸撒嬌呀～

▲歐V：本宮有准你親嗎？

朱大勤是一名女警，4年前正在值勤處理車禍時，腳邊突然跑來病懨懨的小貓，「當時歐V才1個多月大，整個鼻子都是分泌物，後來檢查才發現是上呼吸道病毒。」她回憶，歐V從小就非常親人、可愛，治療1個月後就收編，「醫生還斷言『這隻你不可能放』，後來果然如此呀！」

▲歐V選對奴才，現在過得很幸福喔！

這則「內衣逗貓」的影片被分享到臉書社團「愛貓聯盟」後，讓許多網友笑噴，紛紛留言，「舒適無痕⋯⋯」、「多用途布拉夾」、「大概是拿最貴的」、「貓：奴才，這不是我的尺寸啦！」、「有理由買新的了！」、「一件1000多的逗貓棒XD」、「這老公應該不在了……。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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