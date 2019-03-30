經濟學家教猴子「怎麼用錢」　沒想到牠們秒懂原理立刻賣淫、賭博

▲經濟學家教會猴子怎麼用錢之後，有了驚人發現。（圖／取自免費圖庫unsplash）

寵物小組／綜合報導

「性工作是360種行業裡最古老的一種」，我們難以追蹤到底人類史上第一個性工作者什麼時候開始有的，但科學家透過觀察猴子使用金錢的方式，卻能讓我們略窺一二。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

想知道人類行為是怎麼發生的，專家總會把腦筋動到猴子身上。一位耶魯大學的行為經濟學者凱絲‧陳（Keith Chen）找來一群捲尾猴，訓練牠們如何使用錢，一天會發給牠們各12枚特製的、中間有洞的小銀盤充當銅板，陳教授不斷示範用錢可以交換水果、果凍等等食物，猴子們很快就學會了。

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▲猴子會用錢來賭博，甚至買春。



神奇的是，捲尾猴們馬上就能了解如何更好的使用錢，當果凍變便宜的時候，牠們會大舉買進，甚至陳博士教給牠們玩一種賭博遊戲，贏了手上的硬幣會翻倍、輸了就要全部繳回，也有好幾隻猴子興致勃勃加入賭局。最特別的是，有一隻公猴搶了「不義之財」，立刻拿去給一隻母猴，接下來母猴竟「獻身」換來這枚硬幣，賣淫行為已經出現。

最後，經濟學家發現他們必須開始阻止這個實驗室變成猴子的賭場和妓院，雖然這並非一開始進行研究的初衷，已足以讓人們了解到，如果沒有規範制度，在金錢誘惑之前，犯罪行為的出現有多麼自然。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）