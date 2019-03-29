保育協會募資「506％達標」　菱形網「改建雞舍」救石虎

▲台灣的石虎剩下大約500隻。（圖／台北市立動物園提供）

寵物小組／綜合報導

野生動物保育界近年來逐漸關注「雞舍衝突」每年造成20到50隻石虎喪命，強烈衝擊這群瀕危物種的生存。石虎保育協會去年透過募資平台「嘖嘖」舉辦「拯救台灣石虎爺」活動，短短2個半月的時間就募得逾750萬，秘書長吳佳其表示，將把經費投入改建苗栗的100個雞舍，希望能在2、3年之內完成計畫。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲吃雞被農民捕獲的石虎。（圖／苗栗縣農業處）

根據《聯合報》報導，特有生物研究保育中心助理研究員林育秀表示，農民在山區放養雞、鴨，但是容易引來動物覓食、獵捕，「一旦發現有野生動物入侵，主人可能會在雞骨塗農藥或放籠子、獸夾捕捉。」吳佳其則提到，協會目前已經展開志工訓練，「我們會先觀察環境，再規劃改善計畫。志工跟農民共同合作，用菱形網圍住雞舍，避免石虎來偷吃，減少牠們被捕捉、毒殺的命運。」

▲野放跑進雞舍的石虎。（圖／苗栗縣政府提供）

過去在苗栗西湖、銅鑼，以及南投等地都曾經發生雞舍衝突，幸好近年來民眾保育意識提高，也都通報相關單位送交石虎。林育秀提到，「鹿谷有位農民半年損失了50幾隻雞，後來協助改建雞舍後，就再也沒有被偷吃，直到後來有次網子沒關好、留下縫隙，才又有被闖入的紀錄。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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