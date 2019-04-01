搶不到玩具！　虎斑汪「哇來」氣到跺腳還揍床鋪嘤嘤叫

▲哇來耍脾氣，一邊偷看對方反應。（圖／有點毛毛的／飼主Tiana Tsai）

寵物小組／綜合報導

得不到的總是最好的！1歲虎斑汪「哇來」這天看到另一隻虎斑狗狗「Mini」在咬木頭玩具，想玩又搶不到的牠忍不住在一旁鬧起小情緒，一邊發出可憐兮兮的嘤嘤聲，一邊跺腳、打床鋪，戲劇性十足的反應讓媽媽笑翻了。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

請繼續往下閱讀...

▲哇來搶不到玩具，氣到埋床狂抓。（圖／有點毛毛的／飼主Tiana Tsai）

媽媽Tiana Tsai在臉書社團「有點毛毛的」分享這段影片並笑說，「搶不到玩具崩潰的哇來。」畫面中，哇來持續耍著小脾氣，甚至把頭埋進床鋪，用前腳猛力抓抓抓，聰明的牠還知道要時不時抬起眼睛偷看對方，似乎在暗示「我也想要啦！」Tiana Tsai解釋，家裡明明還有很多個玩具，但哇來就是不玩，「別人嘴裡的總是比較好。」

▲哇來還抬起前腳用力打了棉被一下，就像在「跺腳」。（圖／有點毛毛的／飼主Tiana Tsai）

影片同時也貼在Instagram帳號「threedogslove」，網友們看了紛紛留言，「怎麼鬧脾氣可以鬧的這麼可愛這麼萌~~」、「笑死了好森氣哦」、「超萌的，那個挖挖挖的動作，好經典啊！」、「看得我好想買一個給牠喔」、「內心戲真重，戲精一枚」、「哇來拍桌抗議啦！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）