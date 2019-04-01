ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

搶不到玩具！　虎斑汪「哇來」氣到跺腳還揍床鋪嘤嘤叫

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲搶不到玩具！　虎斑汪「哇來」氣到跺腳還揍床鋪嘤嘤叫。（圖／有點毛毛的／飼主Tiana Tsai）

▲哇來耍脾氣，一邊偷看對方反應。（圖／有點毛毛的／飼主Tiana Tsai）

寵物小組／綜合報導

得不到的總是最好的！1歲虎斑汪「哇來」這天看到另一隻虎斑狗狗「Mini」在咬木頭玩具，想玩又搶不到的牠忍不住在一旁鬧起小情緒，一邊發出可憐兮兮的嘤嘤聲，一邊跺腳、打床鋪，戲劇性十足的反應讓媽媽笑翻了。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲搶不到玩具！　虎斑汪「哇來」氣到跺腳還揍床鋪嘤嘤叫。（圖／有點毛毛的／飼主Tiana Tsai）

請繼續往下閱讀...

▲哇來搶不到玩具，氣到埋床狂抓。（圖／有點毛毛的／飼主Tiana Tsai）

媽媽Tiana Tsai在臉書社團「有點毛毛的」分享這段影片並笑說，「搶不到玩具崩潰的哇來。」畫面中，哇來持續耍著小脾氣，甚至把頭埋進床鋪，用前腳猛力抓抓抓，聰明的牠還知道要時不時抬起眼睛偷看對方，似乎在暗示「我也想要啦！」Tiana Tsai解釋，家裡明明還有很多個玩具，但哇來就是不玩，「別人嘴裡的總是比較好。」

▲搶不到玩具！　虎斑汪「哇來」氣到跺腳還揍床鋪嘤嘤叫。（圖／有點毛毛的／飼主Tiana Tsai）

▲哇來還抬起前腳用力打了棉被一下，就像在「跺腳」。（圖／有點毛毛的／飼主Tiana Tsai）

影片同時也貼在Instagram帳號「threedogslove」，網友們看了紛紛留言，「怎麼鬧脾氣可以鬧的這麼可愛這麼萌~~」、「笑死了好森氣哦」、「超萌的，那個挖挖挖的動作，好經典啊！」、「看得我好想買一個給牠喔」、「內心戲真重，戲精一枚」、「哇來拍桌抗議啦！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

關鍵字： 虎斑狗有點毛毛的領養送養玩具

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

給點隱私...貓上廁所沒關門　小奴才趁機偷戳手手還拍頭

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

一手無法掌握！她秀超巨大「泰迪熊肉球」網友搶吸　真..

特／汪離世家裡出現莫名水灘！爸夢「牠全身濕淋淋」一..

小西施堅持「胖肚朝天」到處睡　短手懸空碰不到地萌爆..

薩摩耶戴頭套「喀！」門邊定格　主人乾等15秒走近一..

乖乖排隊等供品！　聖殿90隻「許願沼澤鱷」圓滾滾像..

「鱷魚」急救中！下秒竟發展成八點檔　網一看笑噴：汪..

「不投我的都是狗」台灣貓黨看板瘋傳　網友跪了：唯一..

影／超過3萬票贊成！　台北市立動物園6/19開始「..

留點隱私好嗎？狗哥哥要洗澡　6貓全擠進浴室「監工」

4年前委屈留小三！　正宮撞見牠爬上床抱睡「眼神示威..

雪納瑞下巴不見努力伸舌吃不到　徐文良心痛：無辜生命..

Google街景幫愛犬臉打馬賽克 主人笑瘋：謝謝這..

韓國寵物美容「料理炸雞」全紀錄　紅貴賓洗到累了....

媽崩潰貓女兒「突然多了蛋蛋」　 醫生都傻眼！養了半..

狗狗蛋糕太逼真 帥爸一刀切斷頭　 「貪吃貴賓」光速..

又見保育「綠蠵龜」魂斷碧砂漁港　研究人員：疑氣候變..

幫貓咪看「手相」！　5種肉球形狀分辨喵皇性格

林芝軒 軒爺-快買回去給女友吃！少女必吃的彩色蛋餅..

大排溝旁「1家5口」全被棄養！　3幼汪險溺... ..

老公拿「布拉甲」搖晃釣出貓皇　妻傻眼：內衣當高級逗..

落實死亡除戶！新北寵物殯葬業設登記站　讓毛孩完整走..

搶不到玩具！　虎斑汪「哇來」氣到跺腳還揍床鋪嘤嘤叫

專業討飯汪！沿路坐桌角「可憐＋閃閃眼神」盯客人　吃..

霸王喵在家愛頂嘴！上車躲外套「折手手泛淚」　反差萌..

10年後生日願望是什麼？喵「離開」暖許：別再偷偷想..

眼影兔當溜狗教練？彈跳吉娃娃15秒跑3趟　網笑翻：..

曾維冠救災！搜救犬Ysa胃扭轉離世　領犬員參加「樹..

傲嬌老黃收編3日愛撒嬌　「狗生初洗澡」隔天安詳離世

汪叼碗暗示「快放飯」　直接「餓倒」睡著：吃不到用夢..

旱鴨汪「前腳打水」偷墊步游泳　ㄎㄧㄤ表情撞臉喜德！

愚人節海巡署長妙哽文！國防機密絕世神兵是...網讚..

全是親自上場！IU曾爆有懼水症　拍游泳戲敬業跳下水

黑桃變白桃！海倫清桃被嫌土漂白　搖身一變「姬白女神..

那邊「透明聖水」炸量狂漏8個月！女包尿布求救　醫一..

房間跟狗窩一樣！他「神頂嘴媽媽2句話」慘了　網笑翻..

主持小天王偉綸野餐日挑大樑　粉絲狂讚「完勝口譯哥」

女教練健身房「吞吐人夫小弟弟」無罪！正宮氣哭.....

蔡英文黨主席曾讚「執政奇蹟」　前桃縣龜山鄉長涉貪重..

不用到陽明山竹子湖　2019桃園彩色海芋季有白色海..

《格雷》總裁「第3個女兒」出生　網：4個女人包圍的..

寵物動物熱門新聞

留紙條「有問題問貓」　回來攤爆..

掃墓發現3個洞　他：祖先有鄰居

主子幫測水溫　瞇眼定格網笑翻！

立耳歐告閉眼　神複製巨型蝙蝠！

小西施堅持「胖肚朝天」到處睡

汪離世出現莫名水灘　一問醫生懂..

她秀巨大「泰迪熊肉球」本尊美翻

媽媽回來了！　柴嗨成「胖綿羊」

小孩被狗臉嚇哭　萌鬆獅緊張回頭

全家福9連拍！　阿金大頭太搶戲

雪橇犬梳完毛「家裡多了一隻狗」

爸切逼真狗蛋糕　掰咖貴賓秒跳走

黃金獵犬QQ坐霸王車　警：又是..

弟弟畫愛犬…本尊見抽象畫像驚恐

讀者迴響

熱門新聞

留紙條「有問題問貓」　回來攤爆..

掃墓發現3個洞　他：祖先有鄰居

主子幫測水溫　瞇眼定格網笑翻！

立耳歐告閉眼　神複製巨型蝙蝠！

小西施堅持「胖肚朝天」到處睡

汪離世出現莫名水灘　一問醫生懂..

她秀巨大「泰迪熊肉球」本尊美翻

媽媽回來了！　柴嗨成「胖綿羊」

小孩被狗臉嚇哭　萌鬆獅緊張回頭

全家福9連拍！　阿金大頭太搶戲

雪橇犬梳完毛「家裡多了一隻狗」

爸切逼真狗蛋糕　掰咖貴賓秒跳走

黃金獵犬QQ坐霸王車　警：又是..

弟弟畫愛犬…本尊見抽象畫像驚恐

喵獻上「刺痛法式熱吻」叫醒奴才

最新影片

更多

雪納瑞下巴不見努力伸舌吃不到　徐文良心痛：無辜生命被人糟蹋

Google街景幫愛犬臉打馬賽克 主人笑瘋：謝謝這麼注重隱私

韓國寵物美容「料理炸雞」全紀錄　紅貴賓洗到累了...鼻涕不小心流出

媽崩潰貓女兒「突然多了蛋蛋」　 醫生都傻眼！養了半年多才發現

狗狗蛋糕太逼真 帥爸一刀切斷頭　 「貪吃貴賓」光速逃離命案現場！

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面