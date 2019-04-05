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二哈選「大雞腿豐盛餐」　發現被擺道氣炸：奴才等著付裝修費吧

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▲▼二哈被飼主惡整後怒瞪想拆家。（圖／翻攝自抖音APP用戶「64011979」）

▲二哈選到「假雞腿」餐，發現被騙後怒瞪飼主。（影／翻攝自抖音APP用戶「64011979」）

寵物小組／綜合報導

竟敢騙本汪？大陸哈士奇「史尿多」最期待的放飯時間到了，飼主要牠選擇其中一碗享用，牠立刻選擇肉最多的那份，沒想到要開動時才發現，雞腿竟然是假的！「史尿多」知道被整以後，立刻露出超殺表情，像是在警告飼主這個家準備被拆了！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

飼主將影片上傳至抖音，從畫面中可以看到，史尿多的眼前擺了2個碗，讓牠自行選擇想吃哪一份，身為一隻貪吃的哈士奇，牠毫不猶豫選了擺有3塊肉肉的碗，不料開動時，飼主竟把「肉模型」拿開，碗裡只剩滿滿的乾飼料，讓牠瞬間露出傻眼表情，連尾巴都停止搖擺，接著更用嚴肅眼神看向飼主，似乎準備好發揮「拆家功力」了。

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▲▼二哈被飼主惡整後怒瞪想拆家。（圖／翻攝自抖音APP用戶「64011979」）

▲史尿多經常被飼主惡整。（圖／翻攝自微博「＠哈K的经纪人」）

影片上傳後，立刻在網路上被瘋狂轉傳，不少人被這對父女逗趣的互動笑翻留言，「愚人節連二哈都中槍」、「是不是家裡拆的還不夠？」、「二哈表示：要來打顯神威以示憤怒了」、「你們屎定了！」、「傢具不保」、「比悲傷更悲傷的故事」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

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關鍵字： 哈士奇二哈愚人節吃飯整人

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吃飯還要防守同伴突襲 網笑翻：從小就知道架拐子

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