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金門城隍季辦在動物園！有蜈蚣坐、公揹婆　還有水獺人偶表演

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▲金門城隍季辦在動物園！有蜈蚣坐、公揹婆　還有水獺人偶表演（圖／臺北動物園提供）

▲「小金」與「金莎」所順利繁殖出二胎共3隻寶寶，則為後續水獺保育工作帶來希望！（圖／臺北動物園提供，下同）

寵物小組／綜合報導

臺北市立動物園與金門縣政府合作舉辦「2019浯島城隍文化觀光季暨水獺保育活動」，將在4月13、14日於動物園大門廣場，安排來自金門的小型遶境體驗活動，會有蜈蚣座、公揹婆等傳統陣頭表演，同時也結合金門水獺保育推廣，讓動物人偶到現場與大家見面！

近年來，臺北動物園與金門因保育議題結緣，動物園因為參與林務局野生動物救傷收容計畫，負責照顧從金門來的水獺寶寶「大金」、「小金」與「金莎」，轉眼都已成年，牠們為許多遊客創造愉快的遊園時光，而「小金」與「金莎」所順利繁殖出二胎共3隻寶寶，則為後續水獺保育工作帶來希望。

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▲金門城隍季辦在動物園！有蜈蚣坐、公揹婆　還有水獺人偶表演。（圖／臺北動物園提供）

▲4月13、14日(六、日)動物園大門廣場，特別安排了來自金門的小型遶境體驗活動、加上蜈蚣座、公揹婆等傳統陣頭表演。（圖片／金門縣政府提供）

金門的歐亞水獺保育，逐漸成為臺北動物園所積極推廣的焦點議題之一，臺北動物園多次前進金門，合辦講座與教育活動，讓越來越多在地民眾，了解金門水獺的珍貴性、及其所面臨的生存危機。

「浯島城隍文化觀光季」是金門一年一度最盛大的宗教慶典，以地方傳統陣頭活動表演，展現出特有的習俗和傳統文化，每年的活動現場總是萬人空巷，早已成為金門當地居民與觀光客關注的文化饗宴。此次「2019浯島城隍文化觀光季暨水獺推廣活動」，希望能結合民俗文化與生態保育，讓大家在參與既有宗教慶典時，一起關注金門水獺所面臨的生存危機，深化傳統文化活動的意涵。

▲金門城隍季辦在動物園！有蜈蚣坐、公揹婆　還有水獺人偶表演。（圖／臺北動物園提供）

▲金門的歐亞水獺保育，逐漸成為臺北動物園所積極推廣的焦點議題之一。

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關鍵字： 水獺金門城隍季動物園蜈蚣座公揹婆

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