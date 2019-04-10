超萌小信徒！「墨鏡汪」陪白沙屯媽祖遶境　「連續5年走完全程」

寵物小組／採訪報導

最萌的小信徒在此！一隻白色米克斯穿梭在人潮、車陣中，可愛的牠戴上帥氣帽子和墨鏡，專業裝扮令在場信徒眼睛為之一亮！原來牠叫做「拉力」，每一年都跟著主人參加苗栗縣通霄鎮的白沙屯媽祖遶境活動，並且連續5年都來報到，靠著四隻小腳腳徒步走完「10天9夜」的行程，體力相當好！

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▲本汪連續五年都來參加媽祖遶境喔！（圖／東森寵物雲竹東分公司房店長提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

東森寵物雲竹東分公司房店長正好也參與這場活動，當時正在等媽祖轎子經過，剛好撞見呆萌的拉力。從她拍攝的影片中可見，拉力的帽子貼著「勇」字，代表自身體力超級勇。牠的手手腳腳也穿上小鞋鞋，用來保護小肉墊。同時貼心的主人，還幫牠準備一件亮黃色的小包包，整個特殊打扮立刻吸引許多人關注。

▲主人幫拉力調整帽子，讓牠透透氣。



房店長笑說，「我在白沙屯遶境時看到的！因為連續兩天都看見牠，所以好奇上前跟主人聊！」同時也提到，拉力非常乖巧，會乖乖待在人群之中，而且當天來的寵物數量不多，所以遇到的幾乎都認得出來。

▲拉力非常乖巧，不會亂跑。



房店長看到拉力陪主人、陪媽祖遶境，直呼「很感動！」。除了感動的情緒之外，她也感到心疼與溫馨。「因為看拉力有點體力不支，但是飼主會坐下陪拉力休息。而且主人也利用裝備預防拉力腳底燙傷，還準備墨鏡跟帽子，防止光線傷害！然後會一直注意幫牠降溫。」

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▲之前台中市龍景區也出現一隻「繞境汪」，牠是全身掛滿平安福，一出場也是萌翻許多人。（圖／網友李冠冠提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

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