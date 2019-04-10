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搶救黑腳企鵝！保育員化身稱職「奶爸媽」　企鵝寶寶長胖了

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搶救黑腳企鵝！保育員化身奶爸媽。（圖／台北市立動物園提供）

▲「53號」企鵝寶寶已經會吞食小魚，也開始換羽，等亞成鳥新裝換好，就可以跟大家見面囉！（圖／台北市立動物園提供）

寵物小組／綜合報導

台北市立動物園的黑腳企鵝家族近年即使成功配對，卻因為面臨繁殖個體世代交替，生殖季中產出的蛋，不是出現空包蛋，就是在發育過程中停止生長。園方今年首度採用人工育雛，將養育企鵝的重責大任交給保育員，順利將2月8日孵化的「53號」企鵝寶寶，從56.8公克拉拔到2.041公斤。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

3年前「38號」母企鵝剛成年，就找到伴侶「34號」公企鵝，3年來配對陸續產下5窩蛋，可惜孵化的過程一點也不順利。第4年繁殖季「38號」母企鵝再度產蛋後，為了提高繁殖成功率，動物園除將孵蛋的任務交由具有溫溼度控制設備的人工孵化室協助外，並在雛鳥穩定後，才還給親鳥，但或許因為這對親鳥沒有過育雛經驗，不到翌日保育員就發現雛鳥已經沒有了生命跡象。

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搶救黑腳企鵝！保育員化身奶爸媽。（圖／台北市立動物園提供）

▲由松山機場返回動物園準備進入檢疫舍。（圖／台北市立動物園提供）

搶救黑腳企鵝！保育員化身奶爸媽。（圖／台北市立動物園提供）

▲保育員首次當黑腳企鵝寶寶的奶爸和奶媽，忙得團團轉。（圖／台北市立動物園提供）

然而「38號」母企鵝再接再厲，同一繁殖季再度產蛋，動物園除了先用機器代孵，更決定加碼進行人工育雛。保育員就算親眼目睹過黑腳企鵝育雛，但要親自上陣卻還是頭一遭，剛開始只能照「書」養，雖然黑腳企鵝寶寶一次只吃1-2cc，但一天伺候5餐，仍讓首次當奶爸奶媽的保育員忙得團團轉，一邊仔細參考國際間的照養經驗，還得根據個體需求隨時調整，希望企鵝寶寶能穩定成長。

為了補充水份，保育員特別開發「水凍」，讓企鵝寶寶補充水分時能直接吞入，不會嗆到，轉眼「53號」企鵝寶寶已經會吞食小魚，也開始換羽，等亞成鳥新裝換好，就可以跟大家見面囉。

搶救黑腳企鵝！保育員化身奶爸媽。（圖／台北市立動物園提供）

▲保育員辛苦地將2月8日孵化的「53號」企鵝寶寶，從56.8公克拉拔到2.041公斤。（圖／台北市立動物園提供）

搶救黑腳企鵝！保育員化身奶爸媽。（圖／台北市立動物園提供）

▲為了補充水份，保育員特別開發「水凍」，讓企鵝寶寶補充水分時能直接吞入，不會嗆到。（圖／台北市立動物園提供）

動物園的黑腳企鵝家族自1999年加入動物園至今，年齡邁向高齡化，加上黑腳企鵝公、母個體數差距太大(11♂、20♀)，今年初特別透過跨國跨機構合作，從日本上野動物園引進3隻公企鵝加入黑腳企鵝家族，其中一隻已經進入換羽期，期待動物園的我愛紅娘計畫，能讓牠們都順利配對成功。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

黑腳企鵝小檔案 Jackass Penguin
學名:Spheniscus demersus
分類:鳥綱 企鵝目 企鵝科
分布: 南非及那比亞
繁殖：巢通常築在岩石下、草叢中或洞穴內，一窩兩個蛋，孵化期約40天，4-5歲達到性成熟。
體型：站立高約45公分，體重約3.1公斤
習性：在近岸的海洋覓食，可潛水至130公尺處，在海裡共同捕魚。
黑腳企鵝的聲音是牠獲得Jackass俗名的原因，從群落中傳出
似驢子生氣的叫聲。
保育等級:瀕臨絕種

關鍵字： 動物園企鵝保育員黑腳企鵝

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