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汪瞇眼監工超豪華狗窩　完成照驚呆網「有電視！比我房間還高級」

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（圖／翻攝自Facebook／Zook the General. & Sgt Buster）

▲巴斯特滿臉期待地坐在工地裡，等著牠的新房間。（圖／翻攝自Facebook／Zook the General. & Sgt Buster

寵物小組／綜合報導

俗話說「金窩銀窩不如自己的狗窩。」用來比喻不管多麼奢華的豪宅，還是自己的家最棒，不過如果你也這樣想的話，只要看到這個狗窩，立刻就會大嘆不如。因為主人特別打造給這隻汪的狗窩，竟然比普通人的房間還要高級。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

47歲的尚恩（Sean）領養這隻12歲的斯塔福郡獵犬「巴斯特」（Buster）已經兩年多了，巴斯特前半段狗生都過得很坎坷，也許是先前被虐待的關係，牠特別害怕和男人共處一室，直到牠遇見了尚恩，才開始願意相信人類。更棒的是，他克服了對人類的恐懼，還變成治療犬，可以陪伴自閉症患者度過黑暗。

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（圖／翻攝自Facebook／Zook the General. & Sgt Buster）

▲動工到一半，已經看得出是不得了的豪宅。

就在最近，尚恩興起了獎勵巴斯特的念頭，他決定將客廳的一小角改裝成巴斯特的臥室（不只是狗窩而已），從動工到完成，都自己親手打造，最後總共花了約3000元台幣，就完成了令網友非常驚嘆的作品，不只是舒適而已，內裝還有相框、電風扇，甚至是電視！

現在巴斯特超愛這個小窩，每天都待在裡面不肯出來，讓網友笑說「如果是我也不想出來。」「竟然有電視！比我房間還高級。」「看來我老公有新的工作了。」「這絕對不能讓我家的狗看到。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

（圖／翻攝自Facebook／Zook the General. & Sgt Buster）

（圖／翻攝自Facebook／Zook the General. & Sgt Buster）

（圖／翻攝自Facebook／Zook the General. & Sgt Buster）

▲房間裡有著真的可以看的電視，和相框擺設、電風扇，應有盡有。

關鍵字： 狗窩設計寵物汪星人斯塔福德郡犬

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