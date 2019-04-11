巨肥「長尾豚鼠」憨臉抓癢　被摸頭「瞇眼」萌翻網

▲長尾豚鼠抓癢的模樣非常可愛。（圖／翻攝自David Sobrá臉書，下同。）

寵物小組／綜合報導

工讀生快出來！網友David Sobrá在網路上分享了一則影片，一隻體型超巨大、毛絨絨的「長尾豚鼠」站在桌子上，只見牠伸著短短的小手抓來抓去、整理毛髮，看起來好像全身都很癢，於是忙著「洗臉」，但是一聞到人類手上的食物，就開心地站起來雙手捧著享用，模樣非常可愛。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

請繼續往下閱讀...

▲長尾豚鼠享用美食。

長尾豚鼠（Pacarana）是一種罕見的齧齒目長尾豚鼠科動物，只有在南美洲亞馬遜盆地西部到安地斯山脈的山麓區可以看見蹤跡，通常4、5隻群聚生活，就像一個小家庭。牠們最大的特色，就是那肥肥的身體和短短的尾巴，體重最高更可以達到15公斤呢！

這則1年前的影片近日又在臉書上瘋傳，目前已經累積了222萬次觀看人次以及6千多次分享，網友們紛紛被鼠寶洗臉的萌樣給融化了，紛紛留言，「這是工讀生吧XD」、「到底有多癢？」、「這個我不行……。」、「牠大隻到可以背包包，好像什麼童話故事裡面跑出來的～」但是也有人批評，長尾豚鼠屬於夜行性動物，人類讓牠們違反生理時鐘在白天出現似乎不太好。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

由 David Sobrá 發佈於 2018年1月30日 星期二

▼更多精采影音