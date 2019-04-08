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呆橘貓「狠踩奴才」爬窗賞小鳥　網笑翻：頭抬高一點！

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▲呆橘貓「狠踩奴才」爬窗賞小鳥　網笑翻：頭抬高一點！（圖／Instagram帳號「wohenpee」授權）

▲山王爬到爸比頭上啦～（圖／Instagram帳號「wohenpee」授權，下同）

實習記者吳美依／採訪報導

這是奴才的榮幸！米克斯「山王」一聽見戶外傳來「啾啾啾」的叫聲，就立刻進入「狩獵模式」，衝到窗台旁邊「偵察敵情」，但是，這隻小橘貓似乎太過專心了，完全沒有注意到腳下踩著墊高的「東西」，其實是爸爸的頭呀！飼主被「踐踏」得好氣又好笑，「外面是有什麼好看的……。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲呆橘貓「狠踩奴才」爬窗賞小鳥　網笑翻：頭抬高一點！（圖／Instagram帳號「wohenpee」授權）

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▲山王平常都站在枕頭上看鳥。

爸比接受《ETtoday寵物雲》的採訪時提到，由於房間比較狹窄，跳台沒辦法放在窗邊，所以山王平常都會站在枕頭上看風景，「那時候我躺在床上滑手機，剛好鳥群飛來我家外面的屋頂，這傢伙可能覺得很新鮮，下一秒就直接踩在我頭上了。」他也開玩笑地說兒子真的好重，「好幾次還差點戳到眼睛耶！」

▲呆橘貓「狠踩奴才」爬窗賞小鳥　網笑翻：頭抬高一點！（圖／Instagram帳號「wohenpee」授權）

▲粉嫩的肉球～

▲呆橘貓「狠踩奴才」爬窗賞小鳥　網笑翻：頭抬高一點！（圖／Instagram帳號「wohenpee」授權）

▲山王進化史。

爸比提到，貓咪剛被撿到的時候身體非常差，呼吸道感染還波及眼睛，「牠抓破了瞳孔，所以現在看起來有點像『異色瞳』，幸好當初及時救援，不然差一點就要摘掉眼球了。」第一次養貓的他，初期可說是各種崩潰，「山王才回家沒幾天，就砸壞電腦螢幕、尿床，戰鬥力太驚人，把搞得房間跟戰場一樣，我每天都在懷疑到底養了什麼。」

▲呆橘貓「狠踩奴才」爬窗賞小鳥　網笑翻：頭抬高一點！（圖／Instagram帳號「wohenpee」授權）

▲山王總是不看使用說明書，讓爸比有點困擾。

▲呆橘貓「狠踩奴才」爬窗賞小鳥　網笑翻：頭抬高一點！（圖／Instagram帳號「wohenpee」授權）

▲原來菠蘿麵包啊，我還以為是橘貓呢！

最近毛孩很喜歡在半夜開始「說話」，爸比也很有耐心地回應，「家人應該都覺得我怪怪的……。」他也也感性地說，只要看見山王來蹭頭的撒嬌模樣，就覺得遇見這孩子非常欣慰，「我可以省錢、餓肚子，但是貓咪絕對不行，現在錢都花在牠身上，一天還要吃6餐耶！」

▲呆橘貓「狠踩奴才」爬窗賞小鳥　網笑翻：頭抬高一點！（圖／Instagram帳號「wohenpee」授權）

▲爸比表示：「睡著的時候最可愛……。」

這張「奴才墊腳石」的照片被分享到臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部 」，讓許多網友笑翻，紛紛留言，「貓：什麼？什麼頭？哪裡？」、「可以再高一點嗎？有點看不到耶！」、「好期待掉一顆屎！」、「還要祈禱牠不要往上跳XD」、「能當主子的踏腳石要懂得感激。」、「沒踩臉都算好～」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

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關鍵字： 橘貓米克斯

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