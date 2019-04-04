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差點帶回家！清明祭祖「嬰兒車突變重」　爸傻眼：先生哪位？

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▲差點帶回家！清明祭祖「嬰兒車變重」爸傻眼：先生哪位？（圖／網有石小豪提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲當場捕獲喵星人偷渡啦～（圖／網友石小豪提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

實習記者吳美依／採訪報導

虛驚一場！網友石小豪3日帶著家人與寶寶回南部祭祖，並在老家附近的餐廳吃飯，正要準備離開、一推嬰兒車卻發現「怪怪的」，好像多了謎樣的重量。他察覺不對勁後，趕緊低頭檢查，卻當場捕獲「偷渡貓」一隻，笑翻PO文，「先生你哪位？」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

石小豪向《ETtoday寵物雲》表示，看到貓咪躲進嬰兒車底下的袋子，真的很傻眼，詢問後才知道原來那是餐廳老闆養的「小喵」，「牠總共有5個兄弟姊妹，全都被領養走了。」剛滿1歲的毛孩很乖巧、聽話，「牠在那邊待了1個多小時，都沒有人發現，最後才心不甘、情不願地被『請』出來。」

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▲差點帶回家！清明祭祖「嬰兒車變重」爸傻眼：先生哪位？（圖／網有石小豪提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲小喵在那裡躲了1個多小時，最後很不甘願地被請出來。

石小豪本身也是貓奴，前幾年寵物過世之後，因為太難過所以不敢再養，直到小寶貝出生後才重新鼓起勇氣，「因為希望能讓孩子從小培養對待動物的愛心與耐心，所以領養了現在的2位主子。」他提到，「小喵也會跑到隔壁鴨肉店吃飯，很開心看到大家對動物友善，也希望民眾可以『領養代替購買』。」

這張逗趣的照片被分享到臉書社團「愛貓聯盟」後，讓許多網友都笑翻，紛紛留言，「自己挑奴才啦！」、「直接搭便車回家欸」、「還以為是鬼故事，結果是貓故事。」、「喵：從今天開始我就是你的小孩～」、「差點要改PO靈異公社了」、「貓超愛跑去那裡的XD」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

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關鍵字： 清明掃墓祭祖嬰兒車

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