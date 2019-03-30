ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

咬斷名牌包拉鍊頭！壞喵翻肚「雙手摀臉」：它先惹我的

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲咬斷名牌包拉鍊頭！壞喵翻肚「雙手摀臉」：它先惹我的（圖／小虎媽咪提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。） 

▲小虎裝無辜中……。（圖／小虎媽咪提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

實習記者吳美依／採訪報導

養到「無敵破壞王」了！7個月大的米克斯「小虎」玩過頭，竟然把媽咪珍惜10幾年的包包咬壞，整個拉鍊頭的皮件部分都斷掉了，牠發現事跡敗露之後，不但毫無悔意，還舉起毛毛小手摀住雙眼，似乎在耍無賴，「是它先惹我的！」可愛動作讓奴才看了也只能投降，好氣又好笑地發文分享，「你到底什麼意思！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲咬斷名牌包拉鍊頭！壞喵翻肚「雙手摀臉」：它先惹我的（圖／小虎媽咪提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

請繼續往下閱讀...

▲可憐的皮包拉鍊殘骸。

媽咪接受《ETtoday寵物雲》的採訪時提到，小虎是個超級開朗的孩子，活潑到眾人「紛紛走避」，「如果闖禍被罵，牠就會擺出一副無辜的臉，不然就轉身看電視，把我的話當耳邊風。」發現細心呵護多年的皮包壞掉，她雖然感到心疼，但看見貓咪的萌樣就心軟，「這下變成獨一無二的，不換了！」

▲咬斷名牌包拉鍊頭！壞喵翻肚「雙手摀臉」：它先惹我的（圖／小虎媽咪提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲小虎小時候和兄弟姊妹窩在車子引擎中取暖，幸好被及時救援。

▲咬斷名牌包拉鍊頭！壞喵翻肚「雙手摀臉」：它先惹我的（圖／小虎媽咪提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲小虎不想聽媽咪碎碎念，直接轉身看電視。

媽咪細數著小虎的「豐功偉業」，這孩子曾經在包包裡大便，還闖進姐姐的房間搞破壞，把粉餅、眼影都踩碎，就連證照也撕爛，「牠最喜歡亂踩洗衣機按鈕、更改行程，罪狀真是說不完，讓人又氣又愛。」除此之外，家中也每天上演「貓狗追逐戰」，「我家還有2隻瑪爾濟斯，卻都被『霸凌』、『偷襲』，但也拿小屁孩沒辦法。」

▲咬斷名牌包拉鍊頭！壞喵翻肚「雙手摀臉」：它先惹我的（圖／小虎媽咪提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲小虎去結紮，麻藥還沒退的ㄎㄧㄤ臉～

這則貼文被分享到臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」後，引起熱烈討論，網友們紛紛留言為喵星人辯解，「牠的意思是『媽媽換新包包』！」、「是包包先動手的QQ」、「牠捨不得你拿舊的啦！」、「牠已經原諒你了。」、「要咬就咬貴的呀～」也有人替小虎超有戲的反應配上對白，「被發現了好害羞～」、「不要打臉！」、「你看不見我，你看不見我…」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▼更多精采影音

關鍵字： 皮包名牌包破壞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

「誰家的貓這麼Q？」　走鐘主子咬小被被縮角落：是我..

黑黑1坨＋亮亮2點！她圖示「養黑貓好處」　上千網讚..

磁磚亮亮的…家政柴「雙腳狂嚕地板」：怎麼擦不乾淨？

13歲「失智柴」窩媽咪懷裡當寶寶　露小牙齒幸福暖笑

小黃狗「天生無肛」大腸外露　見愛媽狂舔傷口：這裡好..

被奴才咳2聲吵醒　主子鬧起床氣狂喵碎唸：小聲點啦！

遭棄想餓死自己…三花到新家「不吵不鬧」　媽：貼心又..

泡泡浴呈怪異青黃色　奴才埋伏目睹「聖上欽賜」秒崩潰..

驚喜包！暖萌米克斯激似「小綿羊」　瞇眼燦笑：咩嗚～

白光一閃！主子變「銷魂黑熊」超崩壞　她笑翻：我錯了..

暖男目睹2黃金獵犬受困結冰湖 赤膊破冰救援...愛..

柴聽「關鍵字」氣到飆罵三字經　把拔傻眼：你去哪裡學..

「專業水豚」溫泉秀中自頂橘子　平衡近30秒還看鏡頭..

磁磚亮亮的…雙腳狂嚕地板　家政柴：怎麼擦不乾淨？

萌柴「籠裡掙扎」看得見卻吃不到　媽看傻眼：蠢柴啊！..

徐文良半路被黑白浪汪攔截認爸　同個轉角處救援5隻：..

汪吃不到玩具裡肉乾找現成救兵 阿嬤幫喬角度 網讚..

史上最心虛！柴柴亂尿尿被抓包　出大絕「面壁開飛機」..

正妹主人喝鮮蚵湯驚見「背後靈」　伸鹹貓手狂拍肩：欸..

戲精法鬥兜風太興奮「上錯車」 見爸發車...眼眶秒..

橘白貓溜進教室旁聽英文課！　下秒「桌上開睡」：都聽..

狸貓爆「阿瑪不是橘貓！」多年修片技巧曝光　網驚：是..

影／「聽說柴柴有個性不親人？」　她PO照問答案…網..

咬斷名牌包拉鍊頭！壞喵翻肚「雙手摀臉」：它先惹我的

搜救員化身「馬蓋先」！趴魚塭爛泥挖「平行隧道」　成..

浪幼疑遭車撞「縮工地角落發抖哭泣」　徐文良心疼：我..

小西施堅持「胖肚朝天」到處睡　短手懸空碰不到地萌爆..

扶拉格透可漫畫／牽繩＝救命繩！　防止毛孩暴衝、走失

聖上「用生命在拔河」　腳腳剎車開掌花：被被是我的！

喵少女9年後變「菜刀眼大嬸」　毛手間愛心圖樣「炸裂..

「英德」大戰　賴清德不想退：我一定會走完初選相關程..

「LINE官方帳號2.0計畫」改以量計價　Supe..

電子書vs.印刷書...親子共讀互動有差！過量3C..

全球首例！HIV帶原者捐腎移植手術成功　救了另名帶..

北海道直擊／王柏融周邊商品發燒　應援毛巾賣到斷貨

「像拿逗貓棒逗韓粉」　王世堅：2020請韓國瑜別再..

「老公你在哪裡？」88歲老嫗半夜出門尋夫　她忘記丈..

小鮮肉穿女裝露四角褲了！陳妤調情怕刺到「重要部位」

報稅系列／要養對！申報扶養4大眉角一次懂　省稅不踩..

日職／滾滾滾！王柏融第三打席又是滾地球　前2戰共6..

寵物動物熱門新聞

校外教學驚見猛禽大戰豹斑蛇！生..

沒去結紮！英國婦2隻貓養到12..

遭人質疑！霸氣鳥妹送哥哥到教室

上班收到媽媽賴！以為吃烤雞結果

東森寵物雲板橋店4月6日開幕

半夜手臂好重　見2孩睡身邊嚇傻

教猴子怎麼用錢　秒懂後學會賣淫

「狗界女優」蜜大腿開開躺床誘惑

小柴犬走失員警一眼認出

貓咪被燙到～主人急用紅豆冰棒冰..

鏟屎官崩潰吶喊　牠燦笑游泥巴河

眼鏡王蛇急吐戰利品　全場人驚呆

雪納瑞「下巴不見」努力伸舌吃不..

麋鹿包圍棕熊　網笑：熊熊早餐不..

讀者迴響

熱門新聞

校外教學驚見猛禽大戰豹斑蛇！生..

沒去結紮！英國婦2隻貓養到12..

遭人質疑！霸氣鳥妹送哥哥到教室

上班收到媽媽賴！以為吃烤雞結果

東森寵物雲板橋店4月6日開幕

半夜手臂好重　見2孩睡身邊嚇傻

教猴子怎麼用錢　秒懂後學會賣淫

「狗界女優」蜜大腿開開躺床誘惑

小柴犬走失員警一眼認出

貓咪被燙到～主人急用紅豆冰棒冰..

鏟屎官崩潰吶喊　牠燦笑游泥巴河

眼鏡王蛇急吐戰利品　全場人驚呆

雪納瑞「下巴不見」努力伸舌吃不..

麋鹿包圍棕熊　網笑：熊熊早餐不..

她偷玩隔壁的狗　鄰居做超暖舉動

最新影片

更多

暖男目睹2黃金獵犬受困結冰湖 赤膊破冰救援...愛犬跟著一起跳！

柴聽「關鍵字」氣到飆罵三字經　把拔傻眼：你去哪裡學壞的？

「專業水豚」溫泉秀中自頂橘子　平衡近30秒還看鏡頭給人拍照

磁磚亮亮的…雙腳狂嚕地板　家政柴：怎麼擦不乾淨？

萌柴「籠裡掙扎」看得見卻吃不到　媽看傻眼：蠢柴啊！大門開著呢

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面