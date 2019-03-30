咬斷名牌包拉鍊頭！壞喵翻肚「雙手摀臉」：它先惹我的

▲小虎裝無辜中……。（圖／小虎媽咪提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

實習記者吳美依／採訪報導

養到「無敵破壞王」了！7個月大的米克斯「小虎」玩過頭，竟然把媽咪珍惜10幾年的包包咬壞，整個拉鍊頭的皮件部分都斷掉了，牠發現事跡敗露之後，不但毫無悔意，還舉起毛毛小手摀住雙眼，似乎在耍無賴，「是它先惹我的！」可愛動作讓奴才看了也只能投降，好氣又好笑地發文分享，「你到底什麼意思！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲可憐的皮包拉鍊殘骸。

媽咪接受《ETtoday寵物雲》的採訪時提到，小虎是個超級開朗的孩子，活潑到眾人「紛紛走避」，「如果闖禍被罵，牠就會擺出一副無辜的臉，不然就轉身看電視，把我的話當耳邊風。」發現細心呵護多年的皮包壞掉，她雖然感到心疼，但看見貓咪的萌樣就心軟，「這下變成獨一無二的，不換了！」

▲小虎小時候和兄弟姊妹窩在車子引擎中取暖，幸好被及時救援。

▲小虎不想聽媽咪碎碎念，直接轉身看電視。

媽咪細數著小虎的「豐功偉業」，這孩子曾經在包包裡大便，還闖進姐姐的房間搞破壞，把粉餅、眼影都踩碎，就連證照也撕爛，「牠最喜歡亂踩洗衣機按鈕、更改行程，罪狀真是說不完，讓人又氣又愛。」除此之外，家中也每天上演「貓狗追逐戰」，「我家還有2隻瑪爾濟斯，卻都被『霸凌』、『偷襲』，但也拿小屁孩沒辦法。」

▲小虎去結紮，麻藥還沒退的ㄎㄧㄤ臉～

這則貼文被分享到臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」後，引起熱烈討論，網友們紛紛留言為喵星人辯解，「牠的意思是『媽媽換新包包』！」、「是包包先動手的QQ」、「牠捨不得你拿舊的啦！」、「牠已經原諒你了。」、「要咬就咬貴的呀～」也有人替小虎超有戲的反應配上對白，「被發現了好害羞～」、「不要打臉！」、「你看不見我，你看不見我…」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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