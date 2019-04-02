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7局下半…「真．爪迷」撲電視接球　媽嚇歪：來剪指甲！

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▲7局下半…「真．爪迷」撲電視接球　媽嚇歪：來剪指甲！（圖／Instagram帳號「puding_cocoa」提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。） 

▲可可飛撲電視，準備接球！（圖／Instagram帳號「puding_cocoa」提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

實習記者吳美依／採訪報導

「這球交給本宮！」米克斯「可可」陪著奴才一起看棒球比賽，正值緊張時刻，牠卻突然整隻貓站起來，趴在電視上面伸懶腰，只見牠把尖銳爪子全都伸出來，幾乎快要刮花螢幕，讓飼主Lydia Yeh看了心驚膽戰，嚇得大叫，「把……你的指甲收回去！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲7局下半…「真．爪迷」撲電視接球　媽嚇歪：來剪指甲！（圖／Instagram帳號「puding_cocoa」提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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▲可可是隻長相清秀的虎斑貓呢～

Lydia Yeh向《ETtoday寵物雲》提到，可可有時候會坐在機上盒上面取暖，但很少突然伸懶腰，「電視沒事，但這傢伙馬上就被我抓去剪指甲了！」有些網友開玩笑說，「這是幫忙應援的真．爪爪（指中信兄弟的粉絲）」，她也回應，「主子可能是，但奴才不是～。」

▲7局下半…「真．爪迷」撲電視接球　媽嚇歪：來剪指甲！（圖／Instagram帳號「puding_cocoa」提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲可可小時候在外流浪、橫膈膜破裂，但是堅強挺過手術，健康長大了。

Lydia Yeh前年在網路上看見一位小姐發出可可的求救文，便主動聯絡、幫助，「牠當時8個月大卻只有2公斤，由於橫膈膜破裂，所以呼吸很喘，甚至完全無法平躺，不過精神、食慾都很好，很有生命力。」她與救援人討論後，決定「賭一把」，如果貓咪挺過就收編，「醫生一開始說手術成功率很低，幸好可可還是順利跟我回家，現在是1隻非常愛撒嬌的孩子。」

▲7局下半…「真．爪迷」撲電視接球　媽嚇歪：來剪指甲！（圖／Instagram帳號「puding_cocoa」提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲家中還有「小布」和「奵奵」2隻貓咪。

這張驚險的照片被分享到臉書社團「愛貓聯盟」後，引起熱烈討論，也釣出許多棒球迷留言，「牠也想接球～」、「牠在打盜壘的暗號。」、「 朕也想接殺高飛球～～」、「嗯，這貓抓板感覺不錯！」、「好激動的應援團貓」、「喵：我是外野手！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

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關鍵字： 電視棒球球賽中信兄弟粉絲

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