掃墓除草見「3個洞洞」　他驚喜發現「憨厚鄰居」陪祖先

▲Isaac Chu掃墓時發現洞穴，家人一開始還以為是老鼠洞。（圖／網友Isaac Chu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

寵物小組／綜合報導

網友Isaac Chu日前與家人一起清理老祖墳，卻在土堆裡接連發現3個圓圓的洞穴，後來觀察到撒落一地的土石，才確定那些是「穿山甲」出現的蹤跡。他驚喜地將照片分享到臉書社團「We Love Pangolins 穿山甲要怎樣～～」，還開玩笑地說，「希望祖先不要生氣就好！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲Isaac Chu事後回想，幸好當時沒有用石頭把洞穴封起來。

▲找到祖墳後，又發現第3個洞穴。

▲3個洞穴的位置可以連成一個正三角形。

Isaac Chu向《ETtoday寵物雲》表示，當天一行人花了將近半小時，才將50公尺的步道清理乾淨，「大伯看見第1個洞穴時，還說『好大的老鼠洞』！」接下來1個多小時的除草過程中，又發現老墳包後面1公尺的地方，也被挖開一個小窟窿，「洞口前面大約1公尺，有很多被挖出來的土石，原來是穿山甲們跑進去跟祖先睡在一起，當鄰居了。」

▲當地農夫不灑農藥後，芒草旺盛的程度是往年的3倍，也意外發現祖先「新鄰居」。

Isaac Chu提到，大家找到祖墳位置後繼續動工，又發現最後1個洞穴，「3個地方連線起來，就像個正三角形，老人家還說裡面應該是貫通的呢！」他很開心祖先擁有陪伴，「希望牠們憨厚的樣子可以逗逗祖先開心，也很期待來年掃墓時，小孩們有機會親眼看看穿山甲的模樣。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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