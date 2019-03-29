萌橘睡前埋頭「嘖嘖叫」　「抱著尾巴當奶嘴」吸到毛濕

▲雷夢寶寶吸奶嘴～（影／雷夢媽咪提供）

實習記者吳美依／採訪報導

米克斯「雷夢（Lemon）」從小就有「吃奶嘴」的習慣，每天窩到棉被裡、進入夢鄉之前，一定會抱住自己的尾巴「嘖嘖嘖」地吸吮，就算毛全都濕了也不在意，反而因此獲得滿滿的安全感。媽咪發文分享貓咪可愛的模樣，「吸好吸滿，吸飽飽才能睡好好～」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲雷夢睡前一定要抱著尾巴狂吸。（圖／雷夢媽咪提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

▲個性黏人又「屁」的小橘子。

媽咪向《ETtoday寵物雲》提到，雷夢只要看見爸媽進房間，就會跟過去，想要一起睡覺，「牠跳到床上後，便會開始發出小貓的塞奶叫聲，找到舒服的地方躺下來『吸奶嘴』。」她笑著說，常常看見兒子嘴裡含著尾巴，「就算被抽走，也會抓回來繼續吃。」

▲雷夢小時候跑到車底，幸好被爸媽救援。

▲雷夢喜歡玩彈力球，還會咬到媽咪旁邊，找人一起玩。

▲愛刷存在感的雷夢～

媽咪提到，大約1年前的晚上，夫妻倆在社區停車場救援這隻誤闖車底的小貓，「原本計畫照顧到身體狀況好一點就要送養，結果雷夢魅力無窮，我們又心軟、被收服了。」她形容兒子個性隨和、不怕生，而且非常黏人，很愛「刷存在感」，「朋友來拜訪時，都會出來迎賓、賣萌，讓人瞬間被圈粉！」

▲爸媽都很喜歡讓雷夢當照片主角，因為牠太有戲啦～

▲走到哪跟到哪的雷夢。

▲媽咪表示，幸好當初沒有送養，才有機會遇到這麼可愛親人的寶貝。

這則「橘子寶寶」的影片被分享到臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」後，讓許多網友都被萌翻，紛紛留言，「也太可愛了吧……尾巴都濕濕的～」、「牠是夢到了些什麼啊XD」、「以為尾巴是肉泥？」、「吸尾巴要隨時注意小心禿毛哦！」、「好好吃的感覺！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）





▲雷夢最喜歡擠在哥哥姐姐中間惹～

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