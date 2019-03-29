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貓奴秒懂！虎斑打哈欠「吃到黑手」　網笑翻：學主人？

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▲貓奴秒懂！虎斑打哈欠「吃到黑手」　網笑翻：學主人？（圖／Instagram帳號「3cat_jjjbbbccc」提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。） 

▲Cooper把手戳進哥哥的嘴巴裡。（圖／Instagram帳號「3cat_jjjbbbccc」提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

實習記者吳美依／採訪報導

不小心教壞孩子啦～飼主Bu Bu看見寵物「JinGou」好像要打呵欠，趕緊拿起手機拍攝，沒想到躺在一旁的黑貓「Cooper」卻在關鍵時刻猛然伸出肉球，狠狠塞進哥哥嘴巴裡。奴才看到這個畫面，忍不住大笑發文，「原來不是只有我會這招！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲貓奴秒懂！虎斑打哈欠「吃到黑手」　網笑翻：學主人？（圖／Instagram帳號「3cat_jjjbbbccc」提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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▲好脾氣的JinGou事後還是貼心地幫弟弟舔毛。

▲貓奴秒懂！虎斑打哈欠「吃到黑手」　網笑翻：學主人？（圖／Instagram帳號「3cat_jjjbbbccc」提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲調皮的Cooper用飲水機洗手，還對媽咪吐舌頭。

Bu Bu接受《ETtoday寵物雲》的採訪時提到，她很愛趁著主子們打呵欠的時候，把手指伸到貓貓的嘴巴裡，沒想到這次卻被Cooper搶先一步，「其實當時牠只是睡到一半、伸懶腰，卻剛好把肉球放進去了！」她也笑著說，每次捉弄成功，看見毛孩尷尬又不爽的表情，超有成就感！

▲貓奴秒懂！虎斑打哈欠「吃到黑手」　網笑翻：學主人？（圖／Instagram帳號「3cat_jjjbbbccc」提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲JinGou時常當機，坐姿豪邁。

▲貓奴秒懂！虎斑打哈欠「吃到黑手」　網笑翻：學主人？（圖／Instagram帳號「3cat_jjjbbbccc」提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Birnie有偶像包袱，看見鏡頭就不會胡鬧。

▲貓奴秒懂！虎斑打哈欠「吃到黑手」　網笑翻：學主人？（圖／Instagram帳號「3cat_jjjbbbccc」提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲年紀最小的Cooper嘴巴總是閉不起來。

Bu Bu家中共有3隻喵星人，年紀最小的Cooper很愛玩，讓她每天都「很抓狂」，「牠會咬爛紙箱、零食袋，不然就是把冰箱上的東西全部掃下來，甚至還會亂巴哥哥的頭。」但是，小黑喵撒嬌的模樣總是讓她瞬間心軟，「牠會衝撞鏡頭、磨蹭塞奶，認真看著別人的時候，嘴巴都開開的，不知道是在裝傻，還是裝可愛？」

▲貓奴秒懂！虎斑打哈欠「吃到黑手」　網笑翻：學主人？（圖／Instagram帳號「3cat_jjjbbbccc」提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Bu Bu說，黑貓真的是極品～

這張「吃到貓拳」的照片被分享到臉書社團「愛貓聯盟」之後，引起熱烈討論，網友們紛紛留言，「我也會用這招，專治打哈欠。」、「嚐嚐我的碳烤貓掌～」、「貓打哈欠時伸手指進去是常識吧？」、「嚇到吃手手的由來！」、「貓師父，攻牠上路！」、「弟弟是在偷笑嗎？」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

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關鍵字： 打呵欠

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