聖上「用生命在拔河」　腳腳剎車開掌花：被被是我的！

▲花宅超用力捍衛寶貝！（影／花宅媽咪提供）

實習記者吳美依／採訪報導

用生命在捍衛！賓士貓「花宅」對媽咪的浴巾情有獨鍾，平時總是喜歡把它當成自己的「小被被」，叼著在家裡到處走來走去。這一天，喵喵一如往常把「寶貝」咬到床上，卻發現奴才「伸出魔爪」想要拿走，牠使出全身力氣抵抗，一邊用嘴巴緊緊咬住布料往反方向拉，一邊用肉球充當「腳剎車」，拚命得都「開掌花」了。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）





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▲花宅超用力搶被被，腳腳開掌花。（圖／花宅媽咪提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

媽咪接受《ETtoday寵物雲》的採訪時提到，每天回家，兒子就會跑到陽台，把浴巾扯下來、拖到房間裡面玩耍，「我只能趁牠不注意時偷偷收起來，但是不管再怎麼小心翼翼，花宅都會發現，然後衝過來搶。」她無奈地說到，「因為擔心孩子牙齒受傷，所以也只能讓牠咬著拖地。」

▲花宅超黏媽咪。

▲傲嬌又愛吃醋的花宅。

媽咪提到，花宅是隻防備心很重的貓，不喜歡陌生人，也很容易吃醋，「牠不允許我離開太遠，就連我洗澡的時候也要喵喵叫要人開門，想要待在旁邊等。」花宅也很傲嬌，吃飯總是要三催四請，「但牠還是有調皮的一面，很喜歡玩我的臭襪子，或是跑去偷喝馬桶水！」

▲睡到翻肚肚～





▲穿白襪的花宅。

這則「拔河」影片被分享到臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」之後，已經累積6千多讚數，網友們紛紛留言，「原來是狗狗呀，我還以為是貓呢～」、「是貓界二哈嗎？」、「賓士都超ㄎㄧㄤ的」、「變成大字形要笑死人啦～」、「不論妳買什麼都是牠的！」也有人被飼主的笑聲逗樂，「原PO魔性笑聲讓我也跟著大笑XD」、「我被奴才的笑聲逗笑了」、「後面怎麼突然變巫婆了？」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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